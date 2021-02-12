Электроэнергетики в Тверской области переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

В боевой готовности сейчас находятся 439 бригад энергетиков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Энергетики в Тверской области переведены в режим повышенной готовности в связи со снегопадами, сообщает компания «Россети Центр Тверьэнерго».

На помощь тверским электроэнергетикам в любой момент готовы прийти ремонтные бригады из других регионов: в Тверской области базируется усиленная группировка филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

В боевой готовности сейчас находятся 439 бригад: 1931 специалист и 664 единицы спецтехники.

- Готовы к применению резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) в количестве 201 штука суммарной мощностью 5700 кВт., - сообщает энергетическая компания.

Снегопад, которые принес балканский циклон, уже начался в Тверской области и в ближайшее время будет усиливаться. По прогнозам метеорологов неблагоприятная погодная обстановка сохранится до воскресенья, 14 февраля. Предположительно, за три дня в регионе выпадет более половины месячной нормы осадков. Ветер будет дуть с порывами до 17-20 метров в секунду. Все это может привести к коммунальным авариям и отключениям электричества.

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