Режим повышенной готовности объявлен из-за снегопада в Тверской области

Энергетики и техника переведены в режим повышенной готовности Фото: администрация Твери

На Тверскую область надвигается балканский циклон "Волькер". Сильный снегопад, по прогнозам синоптиков, ожидается в регионе 13 и 14 февраля. Заметать районы начало еще в пятницу вечером.

В правительстве Тверской области 12 февраля под руководством губернатора Игоря Рудени состоялось селекторное совещание, на котором было принято решение перевести энергетиков и дорожные службы в режим повышенной готовности.

Игорь Руденя поставил задачу главам районов, коммунальным службам, энергетикам заблаговременно подготовиться к устранению возможных последствий прогнозируемых неблагоприятных погодных условий.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Дежурят 439 бригад, готова спецтехника и резервные источники электроснабжения. 400 единиц техники готовы выйти на расчистку улиц и трасс.

Об отключениях электроэнергии жители могут сообщать по телефону контакт-центра "Россети": 8-800-220-0-220.

О ненадлежащем состоянии автодорог по телефонам: (4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56 (Viber, WhatsApp).

Будьте внимательны и осторожны!