В Тверской области в выходные ожидаются метель и гололедица

В Тверской области в выходные, 13 и 14 февраля, ожидаются метель и гололедица. Фото: Влад КОМЯКОВ

Областное МЧС со ссылкой на Тверьгидромет предупреждают о том, что на выходных, 13 и 14 февраля, в Тверском регионе будут метель и гололедица. Порывы ветра достигнут 17 м/с. По прогнозам, сильные осадки.

Температура воздуха в Тверской области с 12 по 14 февраля ночью опустится до -20 градусов, днем будет -10...-15.

Спасатели напоминают о безопасности, в том числе, на дорогах.

Телефоны в случае ЧП те же: 01, 101, 112. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области: (4822) 39-99-99.

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