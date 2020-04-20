Сколько заработали министры Правительства Тверской области в 2019 году

Стало известно, сколько заработали заместители председателя и министры Правительства Тверской области в 2019 году: опубликованы их декларации о доходах.

Отметим, не все министры и зампреды весь 2019-й год проработали в этих должностях.

Так, почётный машиностроитель России Артём Ажгиревич был назначен заместителем председателя Правительства Тверской области менее года назад, в августе 2019 года.

Игорь Жарков и Иван Егоров стали зампредами лишь в марте 2020-го. Правда, в должностях министров к этому времени они уже работали. Министерство экономического развития Тверской области Иван Егоров возглавляет уже с 2018 года, а Игорь Жарков занял пост министра имущественных и земельных отношений Тверской области в июле 2019-го.

О назначении Владислава Белорусова министром по делам территориальных образований стало известно 31 декабря 2019 года. До этого он работал заместителем руководителя аппарата регионального правительства.

Также 31 декабря прошлого года должность министра транспорта получил Дмитрий Насибуллин. С мая 2019 года он исполнял обязанности министра, а до этого (с 2017-го) работал в должности замминистра транспорта.

В последний день 2019 года назначен на должность министра туризма Тверской области Владимир Перов. До этого он занимал различные должности в региональном Минтуризма. С осени 2019-го исполнял обязанности руководителя министерства.

И Светлана Ермакова на должность министра демографической и семейной политики Тверской области была назначена 30 ноября 2019-го. Ранее она исполняла обязанности заместителя министра социальной защиты населения региона.

Заместители председателя правительства

Артём Ажгиревич, зампред Правительства Тверской области, руководитель аппарата Правительства Тверской области

Доход за 2019 год: 83 млн 908 тыс. 351 руб. 62 коп.

Из них по основному месту работы: 1 млн 239 тыс. 945 руб. 69 коп.

Земельный участок: 29 000 кв. м.

Земельный участок: 1500 кв. м.

Жилой дом: 293,2 кв. м.

Квартира: 104,9 кв. м (1/2 доля).

Автомобиль: «ВАЗ-212180».

Автомобиль: «Hyundai Equus».

Мотоцикл: «BMW K-1300GT».

Мотоцикл: «Honda CBR600RR».

Мотовездеход: «СН400».

Погрузчик: «JCB 3CX-М».

Супруга

Доход за 2019 год: 14 млн 281 тыс. 336 руб. 45 коп.

Земельный участок: 29 000 кв. м. (5/6 доля).

Земельный участок: 104,9 кв. м (1/2 доля).

Квартира: 35,3 кв. м.

Автомобиль: «Toyota Land Cruiser 200».

Автомобиль: «Toyota Mark II».

Андрей Ищенко, зампред Правительства Тверской области

Доход за 2019 год: 3 млн 190 тыс. 791 руб. 68 коп.

Из них по основному месту работы: 3 млн 190 тыс. 791 руб. 68 коп.

Земельный участок: 1223 кв. м.

Земельный участок: 522 кв. м.

Земельный участок: 327 кв. м.

Дача: 282,7 кв. м.

Жилой дом: 384,7 кв. м.

Гараж: 51,2 кв. м.

Автомобиль: «BMW X5 xDrive30d».

Иван Егоров, зампред Правительства Тверской области - министр экономического развития Тверской области

Доход за 2019 год: 2 млн 528 тыс. 454 руб. 87 коп.

Из них по основному месту работы: 2 млн 479 тыс. 578 руб. 5 коп.

Земельный участок: 1200 кв. м. (1/4 доля)

Жилое помещение: 83,3 кв. м.

Квартира: 73,9 кв. м.

Супруга

Доход за 2019 год: 263 тыс. 528 руб. 25 коп.

Автомобиль: «Citroen C4 Picasso».

Игорь Жарков, зампред Правительства Тверской области - министр имущественных и земельных отношений Тверской области

Доход за 2019 год: 12 млн 451 тыс. 65 руб. 61 коп.

Из них по основному месту работы: 1 млн 751 тыс. 65 руб. 61 коп.

Земельный участок: 1173 кв. м.

Земельный участок: 1200 кв. м.

Жилой дом: 184,6 кв. м.

Автомобиль: «Toyota Land Cruiser Prado».

Автомобиль: «Mercedes-Benz GLC GLC 300 4MATIC».

Андрей Наумов, зампред Правительства Тверской области - министр природных ресурсов и экологии Тверской области

Доход за 2019 год: 3 млн 853 тыс. 188 руб. 37 коп.

Из них по основному месту работы: 3 млн 714 тыс. 273 руб. 37 коп.

Земельный участок: 1075 кв. м.

Жилой дом: 136,2 кв. м.

Автомобиль: «Toyota Corolla».

Супруга

Квартира: 42,4 кв. м.

Квартира: 50,8 кв. м (1/2 доля).

Другие министры

Валерий Барышков, министр лесного хозяйства Тверской области

Доход за 2019 год: 2 млн 846 тыс. 483 руб. 31 коп.

Из них по основному месту работы: 2 млн 357 тыс. 990 руб. 7 коп.

Земельный участок: 1920 кв. м.

Земельный участок: 21 кв. м.

Квартира: 59,6 кв. м (1/4 доля).

Автомобиль: «Toyota RAV4».

Супруга

Доход за 2019 год: 513 тыс. 358 руб. 58 коп.

Земельный участок: 1432,3 кв. м.

Жилой дом: 279,8 кв. м.

Квартира: 59,6 кв. м (1/4 доля).

Автомобиль: «Audi A1».

Владислав Белорусов, министр региональной политики Тверской области

Доход за 2019 год: 2 млн 173 тыс. 705 руб. 89 коп.

Из них по основному месту работы: 2 млн 151 тыс. 214 руб. 1 коп.

Земельный участок: 1400 кв. м (1/4 доля).

Земельный участок: 24 кв. м.

Жилой дом: 51,3 кв. м (1/4 доля).

Квартира: 55,2 кв. м.

Гаражный бокс: 20,1 кв. м.

Автомобиль: «Skoda Octavia».

Светлана Ермакова, министр демографической и семейной политики

Доход за 2019 год: 1 млн 893 тыс. 289 руб. 93 коп.

Из них по основному месту работы: 1 млн 599 тыс. 521 руб. 49 коп.

Земельный участок: 1058 кв. м.

Земельный участок: 24 кв. м.

Квартира: 74,8 кв. м.

Гараж: 24 кв.м.

Автомобиль: «Suzuki SX4».

Юлия Коваленко, министр образования Тверской области

Доход за 2019 год: 2 млн 856 тыс. 943 руб. 57 коп.

Из них по основному месту работы: 2 млн 793 тыс. 767 руб. 27 коп.

Земельный участок: 600 кв. м.

Земельный участок: 202 кв. м.

Земельный участок: 21 кв. м.

Жилой дом: 49 кв. м.

Квартира: 40 кв. м.

Квартира: 46,8 кв. м (1/2 доля)

Гараж: 18 кв. м.

Автомобиль: «Chevrolet Lanos».

Супруг

Доход за 2019 год: 238 тыс. 412 руб. 95 коп.

Дмитрий Насибуллин, министр транспорта Тверской области

Доход за 2019 год: 3 млн 236 тыс. 566 руб. 86 коп.

Из них по основному месту работы: 2 млн 188 тыс. 903 руб. 13 коп.

Земельный участок: 879 кв. м.

Земельный участок: 800 кв. м.

Земельный участок: 23 кв. м (1/2 доля).

Земельный участок: 22 кв. м (1/2 доля).

Квартира: 100 кв. м (1/4 доля).

Нежилое помещение: 31,8 кв. м.

Гараж: 21 кв. м (1/2 доля).

Гараж: 18,4 кв. м (1/2 доля).

Автомобиль: «Chevrolet Captiva».

Автомобиль: «ВАЗ 2109».

Супруга

Доход за 2019 год: 443 тыс. 741 руб. 89 коп.

Квартира: 100 кв. м (1/4 доля).

Автомобиль: «Ford Focus».

Автомобиль: «Subaru Impreza XV».

Владимир Перов, министр туризма Тверской области

Доход за 2019 год: 2 млн 226 тыс. 335 руб. 56 коп.

Из них по основному месту работы: 1 млн 523 тыс. 455 руб. 82 коп.

Квартира: 43,2 кв. м

Квартира: 60,3 кв. м (1/2 доля).

Квартира: 43,2 кв. м (1/2 доля).

Автомобиль: «Volkswagen Tiguan».

Марина Подтихова, министр финансов Тверской области

Доход за 2019 год: 2 млн 949 тыс. 823 руб. 58 коп.

Из них по основному месту работы: 2 млн 905 тыс. 142 руб. 11 коп.

Квартира: 94,6 кв. м.

Квартира: 31,6 кв. м.

Супруг

Доход за 2019 год: 112 тыс. 740 руб. 24 коп.

Александр Цветков, министр энергетики и ЖКХ Тверской области

Доход за 2019 год: 3 млн 217 тыс. 801 руб. 95 коп.

Из них по основному месту работы: 2 млн 420 тыс. 130 руб. 82 коп.

Квартира: 71,3 кв. м.

Автомобиль: «Mazda CX-5».

Супруга

Доход за 2019 год: 277 тыс. 533 руб. 74 коп.

Квартира: 53,4 кв. м.

Автомобиль: «Lada XRAY».