На должность министра туризма Тверской области назначен Владимир Перов

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-31T11:13:22+03:00

С сентября 2019 года он исполнял обязанности министра

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Владимир Перов назначен на должность министра туризма Тверской области распоряжением главы региона Игоря Рудени.

По информации областного правительства, Владимир Перов получил образование в Тверском государственном техническом университете. Имеет специальность инженер-эколог. Также за его плечами юридический факультет Тверского госуниверситета.

Владимир Перов работал в администрации Осташковского района и в Министерстве транспорта Тверской области. С 2017 года занимал различные должности в региональном Минтуризма. С осени 2019 года и по настоящее время исполнял обязанности руководителя министерства.

Напомним, ранее сегодня стало известно о ещё одном назначении: Владислав Белорусов стал новым министром по делам территориальных образований Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU