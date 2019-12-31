На должность министра туризма Тверской области назначен Владимир Перов
Владимир Перов назначен на должность министра туризма Тверской области распоряжением главы региона Игоря Рудени.
По информации областного правительства, Владимир Перов получил образование в Тверском государственном техническом университете. Имеет специальность инженер-эколог. Также за его плечами юридический факультет Тверского госуниверситета.
Владимир Перов работал в администрации Осташковского района и в Министерстве транспорта Тверской области. С 2017 года занимал различные должности в региональном Минтуризма. С осени 2019 года и по настоящее время исполнял обязанности руководителя министерства.
Напомним, ранее сегодня стало известно о ещё одном назначении: Владислав Белорусов стал новым министром по делам территориальных образований Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU