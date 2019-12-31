2019-12-31T11:13:22+03:00
Политика

На должность министра туризма Тверской области назначен Владимир Перов

С сентября 2019 года он исполнял обязанности министра
Виктория ТУШКОВА
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На должность министра туризма Тверской области назначен Владимир Перов. Фото: Минтуризма Теврской областиНа должность министра туризма Тверской области назначен Владимир Перов. Фото: Минтуризма Теврской области
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Владимир Перов назначен на должность министра туризма Тверской области распоряжением главы региона Игоря Рудени.

По информации областного правительства, Владимир Перов получил образование в Тверском государственном техническом университете. Имеет специальность инженер-эколог. Также за его плечами юридический факультет Тверского госуниверситета.

Владимир Перов работал в администрации Осташковского района и в Министерстве транспорта Тверской области. С 2017 года занимал различные должности в региональном Минтуризма. С осени 2019 года и по настоящее время исполнял обязанности руководителя министерства.

Напомним, ранее сегодня стало известно о ещё одном назначении: Владислав Белорусов стал новым министром по делам территориальных образований Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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