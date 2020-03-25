Игорь Руденя назначил двух новых заметистелей председателя правительства Тверской области
25 марта губернатор Игорь Руденя проводит заседание правительства Тверской области.
В начале заседания он объявил о назначении двух новых заместителей председателя правительства региона.
Согласно новым назначениям, Иван Егоров будет курировать в первую очередь экономику и здравоохранение, а Игорь Жарков - лесное хозяйство и в целом природные ресурсы.
Иван Егоров (на фото слева) и Игорь Жарков Фото: ПТО
СПРАВКА "КП"
Иван Игоревич Егоров - родился в Твери в 1983 году. Окончил Тверской государственный университет. Имеет несколько высших образований.
С 2004 года работал в коммерческих структурах.
С 2012 года работает в структуре Правительства Тверской области. В 2017 году был назначен министром туризма региона, с 2018 года возглавлял министерство экономического развития Тверской области.
Игорь Сергеевич Жарков - окончил институт международного права и экономики имени Грибоедова по специальности "Юриспруденция". Работал в судебной сфере. Затем до 2015 года он занимал различные должности в коммерческих организациях и предприятиях.
В 2016 году стал заместителем гендиректора по правовым вопросам АО "Оборонэнергосбыт". На этой должности он проработал до 2018 года.
В июле 2019 занял пост министра имущественных и земельных отношений Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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