Министром демографии и семейной политики Тверской области стала Светлана Ермакова

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-30T12:02:02+03:00

Министр демографической и семейной политики Тверской области была Светлана Ермакова. Фото: ПТО

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30 ноября на должность Министра демографической и семейной политики Тверской области была назначена Светлана Ермакова. Ранее она исполняла обязанности заместителя Министра социальной защиты населения региона.

Губернатор Игорь Руденя отметил:

- Улучшение демографической ситуации и формирование семейной политики - это основное направление работы в регионе. Вы являетесь неравнодушным человеком, имеете большой опыт. Поэтому сможете внести весомый вклад в эту работу».

Напомним, решение о создании данного Министерства было принято в октябре 2019 года главой региона. Среди ключевых задач также - поддержка многодетных семей, развитие института материнства, отцовства и детства.

О Светлане Ермаковой известно, что родом она из Торопца. Окончила Тверской государственный университет, Московский гуманитарно-экономический институт. С 2008 по 2017 годы являлась заместителем главы администрации Торопецкого района по социальным вопросам. С 2017 года работала заместителем Министра социальной защиты населения Тверской области и курировала вопросы, связанные с защитой детства и реализацией семейной политики.

Губернатор отметил, что улучшение демографической ситуации в регионе на сегодня основная задача. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU