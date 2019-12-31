Владислав Белорусов назначен министром по делам территориальных образований Тверской области

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-31T10:07:51+03:00

Владислав Белорусов стал новым министром по делам территориальных образований Тверской области. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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Владислав Белорусов стал новым министром по делам территориальных образований Тверской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя.

Владислав Анатольевич Белорусов окончил Тверской государственный университет по специальности «История», «Юриспруденция».

Что касается предыдущей карьеры, с апреля по декабрь 2017 года Владислав Белорусов занимал должность начальника управления общественных связей аппарата правительства Тверской области. А с декабря 2017-го работал замруководителя аппарата регионального правительства.

До настоящего времени исполняющей обязанности министра по делам территориальных образований Тверской области была Светлана Юрьевна Задумова .

ИСТОЧНИК KP.RU