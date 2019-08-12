Заместителем губернатора Тверской области стал борец за экологию

О том, что Артём Ажгиревич, назначен на должность заместителя губернатора Тверской области, стало известно 12 августа.

В правительстве региона он будет курировать промышленность и информатизацию. Кстати, 18 августа новому заместителю губернатора исполнится 43 года.

Артём Иванович Ажгиревич кандидат технических наук. Специалист в области активизированных бактерицидных технологий в системах питьевого и оборотного водоснабжения, разработчик новых бактерицидных препаратов.

Выпускник Московского Суворовского военного училища.

За плечами три высших образования: Московская академия экономики и права «Бухгалтерский учет и аудит», Российская академия государственной службы при Президенте РФ, специализация «Экология и управление природопользованием», (диплом с отличием), национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специализация по программе «MBA - стратегический менеджмент».

Автор более 130 научных и учебно-методических работ опубликованных, как в России, так и за рубежом, в том числе 18 учебников и учебных пособий, 40 патентов РФ на изобретения. Главный редактор журнала «Проблемы региональной экологии».

Ведет большую общественную работу. С 2004 года привлекался в качестве эксперта к работе в комитете по экологии Государственной Думы РФ. Участвовал в проведении общественных экологических экспертиз материалов проектов «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан», «Проект строительства морского газопровода «Nord Stream» (российский сектор)», «Балтийская трубопроводная система».

С 2009 по настоящее время Артем Ажгиревич, в качестве исполнительного директора, а с 2013 года будучи избранным Президентом общественного отраслевого объединения работодателей «Экосфера», активно занимается вопросами, связанными с охраной здоровья, популяризации здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта, экологии и защиты окружающей среды.

Будучи членом Общественного совета Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, активно занимается вопросами защиты окружающей среды. С 2010 года, сначала в должности ответственного секретаря, а в настоящее время - заместителя Председателя Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли РФ, участвует в организации законопроектных работ, проведении экспертиз законопроектов и проектов нормативных правовых актов, которые, в том числе охватывают вопросы здоровья, экологии и защиты окружающей среды.

Он значится заместителем вице-президента – исполнительного директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России», исполнительным директором ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».