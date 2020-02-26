Снегопад в Твери спровоцировал аварии на дорогах

Снег, выпавший зимой внезапно, - притча во языцех. Но в такую зиму, когда снегопадов было раз-два и обчёлся, метель в последние дни февраля - событие действительно нежданное.

Тем не менее, если верить информации администрации Твери, МУП «ЖЭК» - предприятие, ответственное за содержание городских улиц и дорог, оказалось к снегопаду готово. Коммунальщики немедленно приступили к посыпке улиц песком.

Где-то, например на проспекте Победы, песочек действительно лежал уже с утра. На других улицах ноги всё ещё скользят в снежной каше, но городская администрация заверяет, что дворники и техника трудятся исправно и продолжат это делать даже ночью.

Несмотря на старания коммунальщиков, сегодня участились случаи серьёзных аварий на дорогах. На улице Маяковского в Твери «Хёндай Гетц» протаранила фонарный столб и врезалась в другую машину. Пострадала женщина-пассажир. На Сахаровском шоссе женщина-водитель также врезалась в столб на крохотном «Матизе». Она, к счастью, осталась жива, но получила травмы.

Ещё одна авария произошла в Ржевском районе. Машина, потеряв управление, выехала на встречку и врезалась в другое авто. Пострадали сразу трое. Без пострадавших (но это только по предварительной информации) обошлось во время ещё одного ДТП: в Твери маршрутка №208 врезалась сразу в несколько машин на площади Мира. «Под раздачу» попал даже полицейский автомобиль, припаркованный у здания областного МВД.

На момент написания этой статьи, ещё не было подтверждённой информации и о ещё двух авариях. На 113-м километре трассы М-11 пассажирский «ПАЗ» врезался в снегоуборочный «КамАз». Движение по полосе, на которой произошла авария, пришлось ограничить. А в Твери на улице Освобождения снегоуборочный «КамАз» провалился передним колесом в канаву.

Успокаивает то, что снег вряд ли задержится надолго. По информации популярных метеосайтов, самый снежный день - среда. За 26 февраля должно выпасть более пяти миллиметров осадков. В последующие дни количество осадков уменьшится, к снегу присоединится дождь, дневные температуры останутся преимущественно в лёгком плюсе. А потому спрогнозировать наступление зимы в последние дни февраля всё-таки вряд ли удастся.

Спортивный праздник «Лыжня России-2020», который перенесли на 29 февраля, остаётся под большим вопросом. Как сообщили в областном спорткомитете, окончательное решение по «Лыжне» примут в четверг, 27 февраля. Но по всему видно, что в этом году региону придётся обойтись без традиционной лыжной гонки.