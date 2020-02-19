2020-02-19T16:25:02+03:00
Спорт

Чтобы трасса «Лыжни России» не растаяла, на неё из леса возят снег, но забег всё равно перенесли

Тёплая погода всю зиму давала понять, что соревнований не допустит
Виктория ТУШКОВА
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Профессионалов состояние трассы не смущает, но начинающих пока может испугать.Профессионалов состояние трассы не смущает, но начинающих пока может испугать.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Региональный этап «Лыжни России», который должен был состояться в деревне Большое Гришкино 22 февраля, перенесли на неделю. Если всё будет хорошо, массовые лыжные старты пройдут в субботу, 29 февраля. Причина переноса очевидна: на улице слишком тепло. Организаторы надеются, что к тому времени похолодает. И это при том, что в Твери 18 февраля было +8, 19 февраля + 6, и далее минусов не видно.

Плюс плюсом, но что на самом деле сейчас происходит на лыжной трассе? «КП»-Тверь» решила проверить всё на месте.

Трасса «Лыжни России» будет проложена на территории базы активного отдыха в Большом Гришкино, что под Тверью. Чтобы туда попасть, нужно проехать деревню до конца и повернуть налево. Дорога одна, заблудиться сложно.

Работникам базы подробности о близящемся соревновании известны не были, нам лишь показали примерное место, где старты будут организованы.

Трасса довольно интересная: петляет между холмами, вся разом не просматривается, уходя за деревья в лес. Где-то придётся пройтись в горку, где-то, напротив, спуститься с холма. Из-под тонкого снега нередко проглядывает земля и трава.

Из-под тонкого, порядком обледеневшего снега нередко проглядывает земля и трава. Фото: Виктория ТУШКОВА

Из-под тонкого, порядком обледеневшего снега нередко проглядывает земля и трава.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Почему без лыж, девушка? - кричит проехавший мимо немолодой, но удалой спортсмен.

Идти становится действительно сложно. Местами лучше даже не лыжи иметь, а коньки: кое-где вниз с холмов ведёт совсем ледяная трасса, по такой мимо нас лихо промчались два лыжника. Но это, по всему видно, профессионалы. На «Лыжне» же собирается много начинающих спортсменов: семьи приезжают даже с маленькими детьми.

В сторону леса поехал снегоход. На прицепе – большая ёмкость, наполненная снегом. Оказалось, его набирают там, где снег сохранился лучше, и возят на лыжную трассу. Занимается этим комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени олимпийского чемпиона Виктора Капитонова.

- Сезон ещё не закончен, трасса не раз понадобится. Впереди не только «Лыжня России», но и другие соревнования, второй этап областного чемпионата и первенство по лыжным гонкам, например, - сообщили работники спортшколы и поспешили успокоить, что с трассой всё будет в порядке.

Снег набирают там, где он сохранился лучше, и транспортируют на трассу. Фото: Виктория ТУШКОВА

Снег набирают там, где он сохранился лучше, и транспортируют на трассу.Фото: Виктория ТУШКОВА

К моменту соревнований на ней разместят указатели и флажки, по которым будут ориентироваться спортсмены. Обозначат надувными конструкциями старт и финиш. А опасные места, покрытые наледью, пообещали привести в порядок, укрыв снегом посвежее.

Регистрация участников на соревнования, кстати, открыта в Комитете по физической культуре и спорту Тверской области на Комсомольском проспекте, 4/4, в кабинете 512 с 10:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении и полис обязательного медицинского страхования. Лыжники до 17 лет включительно могут участвовать в соревнованиях только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.

Доставка снега. Фото: Виктория ТУШКОВА

Доставка снега.Фото: Виктория ТУШКОВА

Снег вручную разбрасывают лопатами работники спортшколы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Снег вручную разбрасывают лопатами работники спортшколы.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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