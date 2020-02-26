2020-02-26T11:05:08+03:00
Происшествия

В Твери на улице Маяковского иномарка протаранила столб и легковушку

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на улице Маяковского Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на улице Маяковского Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 26 февраля, на спуске с Восточного моста, на улице Маяквского, в Твери.

В региональной Госавтоинспкции сообщили, что водитель автомобиля "Хендай Гетц" наехал на мачту уличного освещения, автомобиль отбросило на проезжую часть, где он столкнулся с "Хендай Соната".

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир "Хендай Гетц". Угрозы ее жизни нет.

Еще одно ДТП произошло на Сахаровском шоссе, в районе дома 1Б. Женщина-водитель, управляя автомобилем "Деу матиз", врезалась в столб и получила травмы. Угрозы жизни нет.

ДТП Сахаровское шоссе Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП Сахаровское шоссе Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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