На трассе М-11 в Тверской области пассажирский автобус врезался в снегоуборочный "КамАз"

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:32:32+03:00

"ПАЗ" врезался в "КамАз" на М-11 Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Олег Пантилеев (скрин видео)

Движение по правой полосе в сторону Твери перекрыто

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Днем, 26 февраля, на 113-м км трассы М-11 "Нева" пассажирский "ПАЗ" врезался в снегоуборочный "КамАз".

О случившемся сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь". Столкновение произошло в правой полосе дороги по направлению в Тверь. Движение в полосе ограничено.

Еще одно ДТП со снегоуборочной техникой произошло в областной столице. На улице Освобождения "КамАз" провалился в придорожную канаву передним колесом.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В Твери снегоуборочная машина провалилась в яму Фото: vk.com/"News 69"/Олеся Пилюгина

ИСТОЧНИК KP.RU