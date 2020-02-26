На трассе М-11 в Тверской области пассажирский автобус врезался в снегоуборочный "КамАз"
Днем, 26 февраля, на 113-м км трассы М-11 "Нева" пассажирский "ПАЗ" врезался в снегоуборочный "КамАз".
О случившемся сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь". Столкновение произошло в правой полосе дороги по направлению в Тверь. Движение в полосе ограничено.
Еще одно ДТП со снегоуборочной техникой произошло в областной столице. На улице Освобождения "КамАз" провалился в придорожную канаву передним колесом.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
В Твери снегоуборочная машина провалилась в яму Фото: vk.com/"News 69"/Олеся Пилюгина
ИСТОЧНИК KP.RU