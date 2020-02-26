В аварии в Ржевском районе Тверской области пострадали трое
Авария произошла днем, 26 февраля, на 112-м км автодороги Осташков-Селижарово-Ржев, в Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло столкновение двух автомобилей.
Женщина-водитель, управляя автомобилем "Тойота", не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "Рено" под управлением 50-летнего мужчины.
Признаков алкогольного опьянения у водителей нет. В ДТП они плучили травмы не опасные для жизни. Также травмы получил пассажир "Рено".
Отметим, что сегодня, в связи со снегопадом, на дорогах - гололедица, водителям следует проявлять повышенное внимание и осторожность.
Госавтоинспекция напоминает автовладельцам о строгом соблюдении Правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU