В аварии в Ржевском районе Тверской области пострадали трое

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:32:45+03:00

В ДТП в Ржевском районе пострадали три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 26 февраля, на 112-м км автодороги Осташков-Селижарово-Ржев, в Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло столкновение двух автомобилей.

Женщина-водитель, управляя автомобилем "Тойота", не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "Рено" под управлением 50-летнего мужчины.

Признаков алкогольного опьянения у водителей нет. В ДТП они плучили травмы не опасные для жизни. Также травмы получил пассажир "Рено".

Отметим, что сегодня, в связи со снегопадом, на дорогах - гололедица, водителям следует проявлять повышенное внимание и осторожность.

Госавтоинспекция напоминает автовладельцам о строгом соблюдении Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU