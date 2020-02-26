В Твери на парковке МВД маршрутка протаранила шесть машин
ДТП случилось на площади Мира
На площади Мира маршрутка протаранила припаркованные авто Фото: vk.com/Игорь Кудрявцев
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Авария произошла днем, 26 февраля, на площади Мира в Заволжском районе Твери.
Очевидцы сообщили, что маршрутка №208 протаранила на парковке у здания УМВД сразу шесть машин, в том числе и полицейский автомобиль.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU