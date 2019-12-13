Тверь в цифрах рейтингов: Магазинов нужно больше, а с дорогами и детскими площадками всё хорошо

«Сын маминой подруги» - популярный интернет-мем, идиома, обозначающая что-то идеальное, с чем волей или неволей приходится себя сравнивать. Кого из читателей в детстве хоть раз да не сравнили с гипотетическим соседским Коленькой, у которого и оценки лучше, и по дому он помогает чаще? Ух, раздражало. А вот посмотреть, как живётся нам в сравнении с другими городами и регионами, как ходит наш транспорт или каково качество услуг ЖКХ, мы любим. Да и что в этом плохого?

И вот сейчас, когда год близится к завершению и время подводить итоги, «КП»-Тверь» решила проштудировать самые интересные рейтинги регионов и городов России, чтобы выяснить: а может, и мы для кого-то можем стать тем самым сыном маминой подруги.

ТРАНСПОРТ

Ну, тут уж точно до идеального «сынка» нам пока далеко. Это показали итоги опроса жителей двухсот крупнейших российских городов, проведённого аналитиками портала Domofond.ru. Тверь попала в нижнюю четверть списка, на 174-е место.

Участникам опроса было предложено оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моём районе» по десятибалльной шкале. В среднем по России общественному транспорту поставили 6,6 балла, Тверь получила 5,9.

Среди столиц всех соседних с нами регионов - это Великий Новгород, Вологда, Псков, Смоленск, Ярославль и Клин (возьмём его вместо Москвы для пущей объективности) - у Твери, увы, оценка самая низкая. И тут нам если на что и надеяться, так это на грядущую реформу транспортной системы. Проверим, как она изменит жизнь тверского пассажира, уже скоро - внедрять систему начнут в феврале 2020 года.

Транспорт жители Твери пока оценивают очень низко. Надежда только на грядущую реформу.Фото: Виктория ТУШКОВА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

И ещё в одном исследовании вышеназванного портала отметилась Тверь. Для анализа качества жизни в двухстах крупнейших городах страны их жителей просили оценить по десятибалльной шкале следующие параметры: безопасность, чистоту, экологию, общественный транспорт, дороги и парковки, магазины, работу коммунальщиков и некоторые другие.

Тверь по итогу оценок, данных её жителями, определили на 133-ю позицию. Выше, чем в исследовании транспорта, но всё же от «сына маминой подруги» ох как отстаём. Лучшими сынками, на удивление, стали вовсе не Москва или Питер, а Тюмень, Геленджик и Ейск. Худшими - Каменск-Шахтинский, Киселёвск и Шахты.

Среди столиц соседних регионов наш рейтинг опять ниже всех. Ну почти: если за столицу Подмосковья взять близкий к нам Клин, то только его мы и обогнали. Клин занял 183-ю позицию.

По качеству жизни сами горожане определили Тверь на 133-ю позицию.Фото: Виктория ТУШКОВА

ЗАРПЛАТА ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

Тут «КП»-Тверь» проанализировала региональную статистику Росстата за три квартала 2019 года. Средняя зарплата педагогов школ в Тверской области за этот период составила 28 018 рублей. Это не оклад. Это вся сумма денег до вычета налогов, которые заработал педагог на всех своих ставках и со всеми официальными школьными подработками (читайте подробнее о том, как формируется статистика заработков).

Из шести соседних регионов меньше тверских педагогов получают только учителя Псковщины и Смоленщины.

А вот «сыном маминой подруги» здесь определённо стала Чукотка. Учителя в этом регионе получают в среднем 99 170 рублей. Самые скромные зарплаты оказались у учителей Северной Осетии - 21 361 рубль.

Врачи, по данным Росстата, в Тверской области получают в среднем 56 132 рубля. Самые высокие заработки опять у докторов Чукотки - 186 859 рублей. Самый скромные у ингушских врачей - 43 441 рубль. Среди регионов-соседей мы оказались ровно посередине, уступив Московской, Вологодской и Ярославской областям.

Из шести соседних регионов меньше тверских педагогов получают только учителя Псковщины и Смоленщины.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

МЕСТНЫЕ ДОРОГИ

Ну наконец-то! Теперь и мы можем примерить на себя лавры «сына маминой подруги». Завидуйте, псковитяне да смоляне - дороги местного значения в Тверском регионе оценены гораздо выше, чем во всех граничащих с нами областях.

Это тоже статистика Росстата. И говорит она о том, что к началу 2019 года доля дорог местного значения, находящихся в нормативном качестве, составляла у нас 74,5%. И это без учёта последней ремонтной кампании.

Для сравнения: в Московской области таких дорог было всего 68%. А в остальных регионах ещё меньше: в Псковской области - 52,1%, В Новгородской - 41,7%, в Смоленской - 40,9%. Аутсайдеры среди наших соседей - Вологодская (28%) и Ярославская (22,8%) области.

Доля дорог местного значения, находящихся в нормативном качестве, по статистике у нас высока.Фото: Ирина ТАРАСОВА

ТРАТЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ

В среднестатистической российской семье доля трат на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 9,6% от совокупных расходов семейного бюджета. По регионам цифры здорово разнятся: от 4,6% до 15%.

Статистику привело агентство «РИА Рейтинг». В Верхневолжье, согласно исследованию, затраты на услуги ЖКХ составляют 11,7% от расходов бюджета. Такой показатель поместил нас на 71-е место в списке 85 регионов РФ.

Что касается наших соседей, то «сыном маминой подруги» нам, конечно, не быть, но и худшим наше положение не является.

Коммуналка в Московской области занимает 9,7% от общих расходов (5725 руб.), в Вологодской —10% (4067 руб.) и в Псковской —10,4% (3143 руб.). А жители Ярославской, Смоленской и Новгородской областей расходуют на коммунальные платежи больше, чем тверичане: 12,1% (4320 руб.), 12,3% (3899 руб.) и 12,8% (3991 руб.) соответственно.

В Верхневолжье затраты на услуги ЖКХ составляют 11,7% от расходов семейного бюджета.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ГОРОДА ДЛЯ ЖИЗНИ С ДЕТЬМИ

Насколько жители разных городов России довольны инфраструктурой для детей, выяснял «Домофонд». Респонденты в двухстах городах России оценивали по шкале от 1 до 10 утверждение: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.»

Средняя оценка по стране составила 6,6 балла. У Твери - 6,7 балла и 77-е место из двухсот. Не так уж и плохо. Ну а что касается наших соседей, столиц граничащих с Тверской областью регионов, то для них мы с натяжечкой, но можем считаться тем самым сынком тёти Вали, которого всегда ставят в пример. Конечно, если среди городов Подмосковья взять для сравнения не Москву, а тот же Клин. С Москвой тягаться некому, у неё первое место и 8 баллов.

Ну а Ярославль (92-е место), Вологда (100-е место), Великий Новгород (112-е место), Смоленск (141-е место), Псков (146-е место) и Клин (161-е место) набрали от 5,9 до 6,6 балла.

По обустроенности инфраструктуры для детей у Твери - 6,7 балла и 77-е место из двухсот.Фото: Виктория ТУШКОВА

МАГАЗИНЫ

Ну уж тут-то у нас должно быть всё хорошо: магазинов вокруг тьма, сети ширятся, растут, всё глубже затягивая нас в трясину потребительских страстей.

Странно, но нет… В рейтинге городов России по качеству магазинов (анализ того же портала, посвящённого недвижимости) столица Верхневолжья оказалась лишь на 140-м месте из двухсот. Магазины оценивали жители городов. Им предлагалось оценить по десятибалльной шкале утверждение «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом».

Средняя оценка по России составила 8,3 балла. Оценка Твери такая же - 8,3 балла. Почему в череде городов, получивших тот же балл, Тверь заняла позицию ниже многих, составители рейтинга не отвечают. Возможно, влияние оказала оценка прошлого года и произошедшая за 12 месяцев динамика. По сравнению с 2018 годом Тверь потеряла 0,1 балла.

Что до соседних с нами областных столиц, то все они заняли более высокие позиции в данном списке. Не считая Клина (опять возьмём его вместо Москвы), который в этом исследовании оказался в хвосте списка на 180-м месте.

Опросы показывают - магазинов нам мало.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что ж, не всё у нас гладко, и к статусу «сын маминой подруги» Твери, как и региону в целом, пока только предстоит стремиться. Что открывает возможности для манёвра - будем смотреть на вещи позитивнее, всё-таки Новый год на носу. Ну а до магазина мы и подальше сбегаем. Недаром ведь ещё один недавний рейтинг оптимистично сообщал нам о том, что пить и курить в Тверской области стали ненамного, но меньше, а значит, силы будут.