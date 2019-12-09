Пить стали меньше, жить стали веселей: Тверская область стала трезвее, чем год назад

«А кто не пьёт? Назови! Нет, я жду!» - пламенный вопрос Велюрова из «Покровских ворот» был, определённо, риторическим. Тем не менее ответ на него есть: по итогам года составлен рейтинг трезвости российских регионов, ранжирующий субъекты РФ по отсутствию у их населения вредных привычек. Отметилась в нём и Тверская область.

Причём, если верить очередному исследованию агентства «РИА Рейтинг», дела с алкоголизацией населения, а также с курением и употреблением наркотиков в этом году у нас обстоят позитивнее, чем в прошлом. Год назад по итогам аналогичного анализа Тверской области специалисты присудили 40-е место, а в нынешнем - 37-е. Всего же исследованы были все 85 субъектов Федерации, включая города федерального значения Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

А вот, собственно, и ответ на вопрос артиста Мосэтрады Аркадия Велюрова: не пьют в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Эти три республики становятся лидерами в деле трезвости второй год подряд. Не изменилась и тройка аутсайдеров. Год назад места с 85-го по 83-е занимали, соответственно, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Бурятия. В этом же году на последнюю строчку списка опустился ЯНАО, 84-ю позицию занял Камчатский край, а 83-ю - Магаданская область.

Москва на 53-м месте. По сравнению с прошлогодним исследованием столица поднялась на четыре пункта. А вот Санкт-Петербург угораздило занять семидесятую строчку. Хотя жители культурной столицы свои позиции в деле трезвости всё-таки улучшили: год назад они были на 76-м месте.

Отметим, что для составления рейтинга исследовалась степень пристрастия населения того ли иного региона к алкоголю, табакокурению и употреблению наркотических веществ. Аналитики ссылались на то, что вред именно от этих пагубных привычек выливается в негативные социальные и экономические последствия для всей страны.

В расчётах учитывалось как само потребление табака или алкоголя, так и количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также смертность от отравлений спиртным. Однако в исследование не включили относительно новые, но весьма распространённые среди молодых людей (и не только) привычки, которые сложно назвать полезными. Было бы любопытно узнать, как повлияет на статистику трезвости, например, курение вейпов, никотиновые конфеты или злоупотребление энергетиками.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Относительно соседних с нами регионов Тверская область в рейтинге трезвости оказалась ровно посередине. Безусловный лидер - Смоленщина, очутившаяся на 12-м месте среди всех наших соседей. В скобках показатели предыдущего года.

Смоленская область - 12-е место (9-е место).

Псковская область - 26-е место (28-е место).

Новгородская область - 34-е место (17-е место).

Тверская область - 37-е место (40-е место).

Московская область - 46-е место (46-е место).

Вологодская область - 50-е место (58-е место).

Ярославская область - 59-е место (61-е место).