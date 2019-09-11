Тверьстат объяснил, почему статистические зарплаты врачей и учителей гораздо выше реальных

Врачи в Тверской области в среднем получают 56 148 рублей. Младший медперсонал - 26 534 рубля. Средняя зарплата школьного педагога - 32 135 рублей. При виде таких больших цифр за сердце схватится не только молодой сельский доктор или начинающий педагог районной школы, но и тверской заслуженный специалист. А между тем это официальная статистика Тверьстата за первое полугодие 2019 года.

Теперь давайте узнаем, сколько же реально получает в месяц среднестатистический учитель или врач. Далеко ходить не надо: во время прошедшей 20 июня «прямой линии» с Президентом России на нищенские получки жаловались врачи, а учитель высшей категории из Тверской области сообщил о зарплате в 15 тысяч рублей.

Откуда же берутся в официальных документах такие, мягко говоря, далёкие от жизни цифры? С этим вопросом «КП»-Тверь» обратилась в главный орган региональной статистики - Тверьстат.

Ответ, который дало нам ведомство, изучить было нелегко. Разместился он на трёх печатных листах. Мы же, проштудировав информацию Тверьстата, а также документы, на которые ссылались его специалисты, постараемся кратко донести до читателя основное.

Итак, расчёт зарплат начинается со сбора данных о численности работников организации, исключая внешних совместителей. Далее берутся данные о фонде начисленной заработной платы. Средние заработки вычисляются простым делением фонда начисленной зарплаты на количество работников. Чтобы получить месячный заработок, делим получившуюся сумму на количество месяцев в году.

А теперь - главное. Работник, получающий в своей школе или больнице больше, чем одну ставку (например, работающий на две ставки, как многие медики и учителя), числится в статистике как одна единица. То же самое касается и работников, оформленных в своей организации сразу на двух должностях по внутреннему совместительству, а также тех, кто заключил со своей организацией отдельный договор на выполнение какой-либо ещё работы, - все они считаются как одна единица (по основной должности). При этом в фонде заработной платы учитывается вся заработанная ими сумма - с учётом оплаты ставок, совместительства и работы по договору.

Теперь объясним, что называется, на пальцах. Возьмём гипотетическую школу, в которой числятся четыре учителя. Двое просто работают, каждый на одну ставку. А ещё двое взвалили на себя гораздо больше обязанностей. Один трудится на две ставки, да ещё и по отдельному договору кое-что для школы делает. А другой работает на двух должностях по внутреннему совместительству. Вместе эти двое выполняют труд примерно четырёх человек и получают соответствующую зарплату. Но в финальной статистике наши трудяги-учителя, рискуя сгореть на работе, учитываются всего как две единицы. Тем самым существенно повышаются средние данные о заработках на каждого из четырёх педагогов школы. А включив в общую статистику заработки начальствующих кадров, и вообще получим полную оптимизма картину.

Впрочем, о подобном «КП»-Тверь» как-то писала в статье «Акушерка из Твери: На ставку жрать нечего, на две - некогда».

Потом красивые цифры статистики ложатся на столы чиновников различных уровней. Что ж, не шикуют, конечно, представители двух самых гуманных профессий, но жить можно - делает вывод чиновник. И того не знает, что дабы получить-таки деньги, рядовой учитель или врач должен не работать, а пахать. Такая статистика. Жаль, на хлеб её не намажешь.