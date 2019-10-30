2019-10-30T15:53:52+03:00
Общество

Дороги местного значения в Тверской области лучше, чем во всех регионах-соседях

С областными и межмуниципальными дорогами ситуация иная
Виктория ТУШКОВА
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Дороги местного значения в Тверской области лучше региональных и межмуниципальных, говорит исследование Росстата.Дороги местного значения в Тверской области лучше региональных и межмуниципальных, говорит исследование Росстата.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Главное статистическое ведомство страны, Росстат, опубликовало информацию о состоянии автомобильных дорог в регионах России и городах федерального значения. Подход к оценке был прост: соответствуют дороги нормативным техническим требованиям или нет. Оценка дана на конец 2018 года, то есть не учитывает масштабного ремонта, произошедшего в 2019 году. Отдельно специалисты проанализировали состояние дорог местного значения, а также регионального и межмуниципального.

ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Тверских автомобилистов можно порадовать: дороги местного значения в нашем регионе оценены гораздо выше, чем во всех граничащих с нами областях. На конец 2018-го года доля таких дорог, находящихся в нормативном состоянии, составляла 74,5%.

Московская область отстаёт — доля находящихся в нормативном состоянии дорог местного значения в Подмосковье составляет 68 %.

В остальных регионах ещё меньше: в Псковской области — 52,1%, В Новгородской — 41,7%, в Смоленской — 40,9%. Аутсайдеры среди наших соседей — Вологодская (28%) и Ярославская (22,8%) области.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Здесь расчёт происходил по данным не Росстата, а Росавтодора. И ситуация с дорогами Верхневолжья выглядит совсем иначе. По данным на конец 2018 года дороги этих категорий у нас оценены как соответствующие нормативам в 25,7% случаев. Это самый низкий процент среди всех наших соседей.

В Подмосковье таких дорог 62,7%, в Ярославской области — 36%, в Новгородской — 35%, в Вологодской — 32,3%, в Псковской — 30,4%, в Смоленской — 29,3%.

А ЧТО В РОССИИ

В среднем по стране к концу 2018 года состояние дорог местного значения оценивалось как нормативное в 52,8% случаев, а состояние региональных и межмуниципальных дорог — в 42,4%.

Абсолютный лидер по состоянию местных дорог — Челябинская область со 100% дорог в нормативном состоянии. Посочувствовать же можно Архангельской области, где только 3,7% местных дорог попали в рамки нормы.

По качеству региональных и межмуниципальных дорог лидирует Москва (97%), в аутсайдерах — Республика Марий Эл (1,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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