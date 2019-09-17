Тверская область на 71-м месте в стране по доле расходов семей на услуги ЖКХ

В среднестатистической российской семье доля трат на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 9,6% от совокупных расходов семейного бюджета. В региональном разрезе значение этого показателя существенно разнится: в субъектах РФ от 4,6% до 15% расходов семейного бюджета являются оплатой коммуналки.

Такие цифры в своём исследовании приводит агентство «РИА Рейтинг». По данным аналитиков, самую большую долю семейных расходов отдают на оплату коммуналки жители Камчатского края, Магаданской области и Ямало-Ненецкого АО. Здесь коммунальные платежи забирают от 13,5% до 15% от общих семейных трат. Наименьший объём в сумме общих расходов семьи занимает оплата ЖКУ в Дагестане (4,6%) и Ингушетии (4,8%). Данные рейтинга говорят, что в этих республиках коммуналка в среднем забирает менее 2,5 тысячи рублей в месяц.

Тверская область в нижней четверти рейтинга

В среднем по стране ежемесячно за жилищно-коммунальные услуги семья платит 4,4 тысячи рублей, в Тверской области - меньше, 4091 рубль. Но если взять долю коммуналки в сумме всех расходов семьи, то позиция нашего региона выглядит менее оптимистично. По информации составителей рейтинга, затраты на ЖКУ составляют 11,7% от наших общих ежемесячных трат, или девятую часть семейного бюджета. Среди 85 субъектов РФ это 71-е место.

В столице России средняя сумма коммунальных платежей выше, чем у нас (6479 руб.), но доля ЖКУ в общих расходах ниже - всего 8%. Что вполне понятно, учитывая уровень тверских и московских зарплат.

Среди соседей мы в середнячках

Что до наших ближайших соседей, то наименьшую долю в семейных расходах занимает коммуналка в Московской области - 9,7% (5725 руб.) Немногим больше к общей сумме расходов добавляет ЖКХ в Вологодской (10% и 4067 руб.) и в Псковской (10,4% и 3143 руб.) областях.

Жители Ярославской, Смоленской и Новгородской областей расходуют на коммунальные платежи больше, чем тверичане, - 12,1% (4320 руб.), 12,3% (3899 руб.) и 12,8% (3991 руб.) соответственно.

Меньше платить мы не станем

Как отмечают исследователи, построенный ими рейтинг в том числе характеризует чувствительность благосостояния населения к изменению тарифов ЖКХ. Напомним, за 2019 год они поднимались дважды - 1 января и 1 июля. Ожидать уменьшения доли коммунальных платежей в общих семейных расходах, а также понижения тарифов не стоит. Напротив, вероятнее всего, нас ждёт рост семейных затрат на ЖКХ. Так считает директор института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук Давид Мамагулашвили.

- Во-первых, Тверская область - дотационный регион. Во-вторых, велика доля пенсионеров. И в-третьих, у нас очень изношены коммунальные сети, которые постоянно выходят из строя, и их приходится чинить. А это затраты. Поэтому снижения затрат на ЖКХ мы ожидать точно не можем, - объяснил свою позицию Давид Мамагулашвили. - И ещё один важный момент: у нас крайне неэффективная и непрозрачная система управления ЖКХ. Мы много переплачиваем. Нет точной калькуляции и уверенного обоснования стоимости услуг, которому можно было бы доверять. Поэтому цены на тепло или воду вызывают лично у меня много вопросов.

Специалист также добавил, что даже в среднем по России 9,6% затрат на ЖКХ из общих расходов - это довольно много. В развитой стране, которая позволяет населению тратить деньги не только на бытовые нужды, но и на саморазвитие, этот показатель не должен превышать в среднем 4-5%.