Росстат: Заработки тверских учителей и врачей не дотягивают до средних по стране

В отчётность статистического ведомства вошли средние зарплаты за месяц, начисленные учителям и врачам с января по сентябрь 2019 года. Напомним, что статистика учитывает не голые оклады педагогов и медиков, а сумму всех начисленных им за месяц доходов: окладов по одной или нескольким ставкам, заработков по совместительству в рамках одной организации и так далее.

ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ

Средняя зарплата педагогов школ в Тверской области за этот период составила 28 018 рублей. По сравнению с регионами, соседствующими с Тверской областью, это далеко не самые высокие зарплаты. Из шести соседних регионов (это Московская, Вологодская, Ярославская, Новгородская, Смоленская и Псковская области) меньше тверских педагогов получают только учителя Псковщины и Смоленщины.

В России самые высокие заработки у школьных педагогов из Чукотки. Они получают в среднем 99 170 рублей. Самые скромные зарплаты, согласно официальной статистике, получают учителя из Северной Осетии, их средний заработок составляет всего 21 361 рубль. Средняя по всей стране зарплата школьного учителя составляет 34 248 рублей. Заработки тверских школьных педагогов меньше этой цифры в 1,22 раза.

Сравниваем с соседями

Московская область - 55 957 руб.

Вологодская область - 33 687 руб.

Ярославская область - 30 697 руб.

Новгородская область - 28 374 руб.

Тверская область - 28 018 руб.

Смоленская область - 27 210 руб.

Псковская область - 25 647 руб.

ЗАРПЛАТЫ ВРАЧЕЙ

В Тверской области с января по сентябрь 2019 года врачи, согласно статистике Росстата, получали в среднем 56 132 рублей. По России средние заработки врачей составили 76 933 рублей (это на 1,37 выше, чем заработки тверских врачей). Самые высокие зарплаты в стране работники статистики зафиксировали у чукотских врачей —186 859 рублей. Самый скромные зарплаты получают медики с высшим образованием в Ингушетии — 43 441 рубль.

Среди регионов-соседей мы оказались ровно посредине, уступив Московской, Вологодской и Ярославской областям.

Сравниваем с соседями

Московская область - 98 505 руб.

Вологодская область - 68 215 руб.

Ярославская область - 60 454 руб.

Тверская область — 56 132 руб.

Новгородская область - 55 651 руб.

Смоленская область - 53 133 руб.

Псковская область - 52 407 руб.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор Института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук:

- Заработки врачей и учителей - это лакмусовая бумажка, показывающая не только уровень жизни образованной части населения, специалистов, без которых общество не может обойтись, но и социальную обстановку в каждом конкретном регионе. Печально, что у нас по-прежнему существует такая недооценка образованных людей, тем более, когда речь идёт о специалистах, занимающихся нашим здоровьем и воспитанием, образованием детей. Выходит, общество именно так оценивает значение этих профессий. В любой нормальной стране (я даже не говорю - высокоразвитой стране) квалифицированные специалисты с высшим образованием являются платформой, на которую опирается всё общество. И заработки у них, конечно, выше. Школьный учитель и врач не должны думать о том, как прокормить семью. Они должны думать о пациентах и учениках, которых воспитывает. Этот уровень доходов, особенно учитывая, что показатели усреднены, выглядит плачевно. Прекрасно, что в последнее время на это начали обращать внимание и как-то пытаются решить ситуацию. Но до её реального решения ещё, конечно, очень далеко.