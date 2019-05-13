2019-05-13T13:36:35+03:00
Общество

Заработки главы Твери Алексея Огонькова растут немного быстрее инфляции

«КП»-Тверь» продолжает публиковать данные о доходах чиновников
Виктория ТУШКОВА
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Глава Твери Алексей Огоньков опубликовал декларацию о доходах за 2018 годГлава Твери Алексей Огоньков опубликовал декларацию о доходах за 2018 годФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Сведения о доходах, полученных за год чиновниками разных уровней, становятся достоянием общественности по требованиям антикоррупционного законодательства. Уже успели опубликовать свои декларации депутаты Государственной Думы, и члены Совета Федерации от Тверской области, сенаторы областного Заксобрания, депутаты городской Думы, главы районов области и городских округов, руководители Следственного управления СК региона.

В этот раз мы получили возможность заглянуть в свежую декларацию главы Твери Алексея Огонькова.

Документ сообщает, что за 2018 год заработок городского главы составил 2 млн 902 тыс. 451 рубль 51 копейку. Всё это - по основному месту работы, других источников дохода, согласно декларации, у Алексея Огонькова нет. Ни недвижимости, ни автомобилей в собственности у главы Твери также не имеется. Личное авто последний раз числилось за Алексеем Валентиновичем в 2016 году, это был легковой «Opel Vectra C».

Супруга Алексея Огонькова является обладательницей земельного участка площадью 1126,3 квадратных метра и дома на 330,3 квадрата. А вот доход, полученный первой леди Твери за 2018 год, в 26 раз меньше, чем у её мужа: 110 тысяч 27 рублей 62 копейки. При этом никакого дохода по основному месту работы жена Алексея Огонькова не задекларировала.

По сравнению с 2017 годом доходы Алексея Огонькова выросли, правда, нельзя сказать, что существенно: за 2017-й по основному месту работы Алексей Валентинович всего задекларировал 2 млн 843 тыс. 665 рублей 45 копеек. Большую часть 2017 года Алексей Огоньков проработал в должности главы администрации Твери и лишь с декабря 2017-го стал главой города.

Напомним, в управление городом Алексей Огоньков пришёл в 2016 году, до этого он был руководителем регионального уровня, работая министром экономического развития Тверской области. В 2015 году в должности областного министра Алексей Валентинович заработал 2 млн 184 тыс. 576 рублей. Анализируя декларации, можно сказать, что переход на муниципальную службу не сказался отрицательно на личном бюджете Алексея Огонькова. Пусть не очень серьёзно, но его доходы подросли, перевесив инфляцию, которая, по официальной статистике, за последние три года составила около 12,17 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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