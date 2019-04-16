Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Тверской области отчитались о доходах

С приходом апреля государственные служащие начинают отчитываться о доходах за прошедший год. Среди прочих свои декларации опубликовали депутаты Государственной Думы, и члены Совета Федерации, среди которых есть представители и Тверской области.

Самый большой доход задекларировал Сергей Веремеенко Фото: ПТО

Депутат Государственной Думы от Тверской области Сергей Веремеенко задекларировал годовой доход в сумме 492 979 839 рублей 68 копеек.

В собственности у депутата Государственной Думы Сергея Веремеенко есть 12 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 46 369 кв. м.

Также он отчитался о 28 земельных участках под малоэтажное жилищное строительство и рекреационное использование, площадь которых достигает 54 420 кв. м.

Числятся за Сергеем Веремеенко и четыре участка под малоэтажное жилищное строительство площадью в 57 500 кв. м.

Есть у депутата Госдумы в собственности и 20 земельных участков под сельхозпроизводство площадью 18 742 012 кв. м, а также 1/2 доли от двух участков по 192 100 кв. м каждый.

Также у Веремеенко есть земельный участок под расширение базы отдыха 7 825 кв. м и еще два - под ведение личного хозяйства площадью в 2 000 кв. м и 32 000 кв. м.

В собственности депутата 8 жилых домов общей площадью 1 259 кв. м, один гараж - 21 кв. м, хозпостройка - 6 кв. м, здание - 100 кв. м, дом охраны - 16,8 кв. м, банный комплекс - 111 кв. м, здание для хранения плавательных средств - 275,8 кв. м, три бокса по 11,7 кв. м каждый, а также гостиница 214,2 кв. м.

В безвозмездном пользовании народного избранника числятся два земельных участка под земли населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки по 2 000 кв. м каждый и жилой дом 2 855,3 кв. м. А вот автомобиля у Сергея Веремеенко нет.

Супруга депутата за 2018 год задекларировала доход в 19 486 598 рублей. За женщиной числятся 5 земельных участков под земли населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки площадью в 9 888 кв. м и еще 1 096 кв. м, но уже для общественно-деловых целей.

Также у нее есть три жилых дома общей площадью в 3 834 кв. м, две квартиры 197,6 кв. м и 52 кв. м. Числится за ней склад в 99,4 кв. м, жилое здание со встроенными помещениями 364, 4 кв. м и недостроенный жилой дом - 59,2 кв. м. Передвигается женщина на Mercedes-Benz CLS 350.

Светлана Максимова тоже опубликовала декларацию Фото: ПТО

Второй депутат от Тверской области Светлана Максимова за 2018 год задекларировала доход в 5 493 782 рублей. В собственности у нее есть земельный участок площадью в 83 000 кв. м, квартира в 66,8 кв. м, а еще одна квартира в 79,4 кв. м в совместной собственности. За народной избранницей числится два овощехранилища площадью в 131,7 кв. м и 608,5 кв. м, а также здание свинарника в 949,6 кв. м. Автомобиля у Светланы Викторовны нет, зато есть трактор ДТ-75 МЛС.

Андрей Епишин представляет Тверскую область в Совете Федерации Фото: пресс-служба ЗСТО

Отчитались о своих доходах и члены Совета Федерации. Так, представитель Тверской области Андрей Епишин за 2018 год задекларировал доход в 28 089 170 рублей. В собственности у него есть земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью в 2 138 кв. м, а также для индивидуальной жилой застройки в 1 841 кв. м.

Помимо этого член Совета Федерации в разных долях владеет 17 участками для производства сельскохозяйственной продукции общей площадью более 400 000 кв. м.

Есть у Андрея Епишина и два жилых дома площадью 1 078,9 кв. м и 189,2 кв. м, а также квартира в 46,7 кв. м.

Супруга Андрея Николаевича задекларировала доход в 3 786 рублей. За женщиной числятся два участка земель сельхозназначения для дачного строительства площадью 375 369 кв. м и 25 148 кв. м. Также у нее есть три нежилых помещения 55,7 кв. м, 109,6 кв. м и 55,4 кв. м. В ее автопарке есть Lexus GX 460 и Volvo XC-90.

Самые скромные доходы у Владимира Лукина Фото: РИА Новости

Еще один член Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин задекларировал за 2018 год доход в 7 619 108 рублей. В собственности мужчины лишь 1/2 квартиры площадью в 110 кв. м, которую он делит с женой. Автомобиля у члена Совета Федерации нет.

Супруга Владимира Лукина задекларировала за 2018 год доход в 270 932 тыс. рублей. У неё в собственности есть земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1400 кв. м.