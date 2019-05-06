Самый большой доход в СУ СК РФ по Тверской области у заместителя руководителя

Чиновники и служащие продолжают публиковать традиционные декларации о доходах. Дошла очередь и до руководителей СУ СК РФ по Тверской области.

Первый заместитель руководителя следственного управления Станислав Захаров за 2018 год задекларировал доход в 2 480 142 рубля. У него есть 1/2 квартиры площадью в 130,2 кв. м, а также автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Его жена задекларировала доход в 1 043 937 рублей. Женщина владеет 1/2 квартиры на 130,2 кв. м, а также имеет в автопарке автомобиль Mitsubishi Colt.

Заместитель руководителя следственного управления Бэликто Базаров отчитался о доходе в 2 286 607 рублей. В собственности у мужчины есть квартира площадью 64,7 кв. м, а в пользовании 66,9 кв. м. Супруга заместителя задекларировала за 2018 год доход в 358 821 рубль. В пользовании у неё есть квартира площадью 64,7 кв. м. Кроме того, имеется автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Еще один заместитель руководителя следственного управления Александр Черненко задекларировал 2 983 496 рублей. В пользовании у него две квартиры – 39,9 кв. м и 60,3 кв. м, а по городу он передвигается на автомобиле Toyota Land Cruiser 200.

Супруга Черненко отчиталась о доходе в 3 014 765 рублей, есть у неё в собственности и квартира в 39,9 кв. м. Кроме того, у женщины есть в пользовании еще одна квартира площадью в 60,3 кв. м. Их совместный доход составил 5 998 261 рубль.

Что касается руководителя СУ СК РФ по Тверской области, то на данный момент эта должность вакантна, а потому и отчитываться некому.