Декларации о доходах рассекретило большинство глав районов и городских округов Тверской области

Одним из первых сведения о своих заработках и имуществе обнародовал глава Оленинского района Олег Дубов.

- Думаю, моя декларация довольно скучная и неинтересная, но опубликовать эти сведения - моя прямая обязанность по закону!, - поделился с «КП»-Тверь» Олег Игоревич. - Сразу после составления декларации, я поручил руководителю аппарата вывесить ее на сайт. С опережением - это не принципиально. Главное - чтобы не позже.

Согласно декларации, за прошлый год Олег Игоревич заработал 841 тысяч 131 рубль и 2 копейки. В собственности у главы Оленинского района есть земельный участок площадью 0,15 гектара (1500 кв. м), а также дом 118,6 кв.м и квартира на 62,6 квадрата.

Автомобиля в собственности у Олега Дубова нет. Что касается его супруги, судя по декларации, она также предпочитает общественный транспорт – автомобиля нет и у неё. Заработала первая леди Оленинского района за прошлый год по основному месту работы 800 тысяч 111 рублей. Что касается недвижимости, в собственности у жены Олега Дубова есть земельный участок площадью 822 квадратных метра.

Что касается остальных руководителей районов и городских округов Тверской области, опубликовавших свои декларации, самый большой заработок оказался у главы Ржевского района Валерия Румянцева. Валерий Михайлович задекларировал 4 млн 49 тыс. 247рублей, правда по основному месту работы их них только 849 тыс. 122 рубля. В собственности у главы Ржевского района есть дом площадью 235,7 квадратов и автомобиль «Хёндай», а также земельный участок и ещё пара – в долевой собственности с супругой.

Второй в списке - глава Западнодвинского района Виталий Ловкачёв. Он заработал 1 млн 735 тыс. 265 рублей, имеет легковой автомобиль «Рено».

Замыкает тройку лидеров – глава Осташковского городского округа Алексей Титов с годовым доходом в 1 млн 715 тыс. 178 рублей. В собственности у Алексея Алексеевича три земельных участка, дом, квартира и гараж.

С противоположной стороны, в конце списка доходов за 2018 год обосновался глава Жарковского района Андрей Белявский, чей годовой доход составил 329 тысяч 523 рубля. Андрей Михайлович владеет земельным участком, жилым домом, гаражом и автомобилем «Фольксваген Поло».

Глава Спировского района Дмитрий Михайлов заработал за 2018 год 733 тыс. 51 рубль. У Дмитрия Сергеевича есть два земельных участка, дом и автомобиль «Мицубиси Галант».

Третьим с конца рейтинга годовых заработков стала глава Лесного района Татьяна Кудрявцева. Её доход составил 762 тыс. 517 рублей. У Татьяны Николаевны есть дом и земельный участок.

На момент написания материала «КП»-Тверь» не удалось обнаружить данных о заработках и имуществе глав Бежецкого, Бельского, Вышневолоцкого, Зубцовского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Нелидовского, Пеновского, Сандовского, Старицкого и Фировского районов.

Напомним, ранее свои доходы и имущество задекларировали депутаты Тверской городской Думы и Законодательного собрания Тверской области, а также Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Тверской области.