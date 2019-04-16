Миллион евро и любовь к отечественному автопрому: сведения о доходах и имуществе опубликовали областные парламентарии

Сведения о прошлогодних заработках и имуществе опубликовали вслед за тверскими депутатами Госдумы и Совета Федерации, а также за коллегами из Тверской городской Думы и парламентарии Законодательного собрания. Редакция «КП»-Тверь» традиционно заглянула в каждую из 39 деклараций и нашла несколько интересных фактов.

Председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев

За 2018 год руководитель областного парламента задекларировал 8 млн 491 тысяч 434 рубля 06 копеек. В собственности у Сергея Анатольевича квартира площадью 107,4 кв. м.

Жена Сергея Голубева также владеет квартирой, но небольшой - 37,9 квадрата. Она заработала за год 689 тысяч 949 рублей 59 копеек.

Автомобилей и земельных наделов, согласно декларации, ни у председателя Заксобрания, ни у его супруги нет.

Самые большие заработки

Самым состоятельным областным парламентарием за прошлый год стал заместитель председателя постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Заксобрания Антон Секержицкий. Он задекларировал 73 млн 500 тысяч 572 рубля. В пересчёте на европейскую валюту выходит, что за 2018 год Антон Мечиславович заработал миллион, а если точнее, 1 млн и 16 тысяч евро!

Ещё парламентарий внёс в декларацию четыре земельных участка общей площадью 11704 квадратных метра, два жилых дома (площадью 768,8 и 160,4 кв. м) и машино-место в гараже. В индивидуальной или долевой собственности у Антона Секержицкого также значится 31 нежилое помещение. Антон Мечиславович владеет двумя авто: Nissan Teana и люксовым внедорожником Land Rover Renge Rover, а также моторной лодкой.

Супруга Секержицкого никакого заработка за прошлый год не имела, сведения о владении ею недвижимостью или автомобилем также отсутствуют.

Вторым в рейтинге заработков областных парламентариев стал зампред Законодательного собрания Тверской области Александр Клиновский. Он задекларировал 36 млн 27 тысяч 834 рубля 14 копеек. В индивидуальной или долевой собственности Александр Эдуардович имеет пять земельных участков, а также владеет квартирой 164,7 кв. м, половиной офисного здания и стояночным (парковочным?) местом.

У Александра Клиновского есть ещё одна квартира – на 149,2 кв. м, правда, в совместной собственности с супругой. А ещё, согласно декларации, чета Клиновских строит дом площадью 460,7 кв. м.

Супруга парламентария за прошлый год заработала 2 млн 197 тысяч 226 рублей 45 копеек. Кроме общей с мужем недвижимости, у неё есть небольшой дом площадью 44,4 кв. м и две квартиры (72,6 и 118,6 кв. м). Задекларированы на её имя три земельных участка, один из которых - в индивидуальной собственности, а два в долевой. В собственности у жены Клиновского также есть стояночное место, а вот машины нет.

Зато авто имеется у самого Александра Эдуардовича: внедорожник Land Rover Range Rover Sport. Кроме того депутат Клиновский оказался поклонником культовой мототехники: он владеет чоппером Harley-Davidson FLHRC.

Топ-3 самых высоких заработков в Законодательном собрании региона завершает член постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию ЗС Лилия Корниенко. Её годовой доход составил 19 млн 396 тысяч 595 рублей 82 копейки. В собственности Лилии Нигматулловны три земельных участка общей площадью 7274 кв. м, жилой дом (83,1 кв. м) и пара квартир (78,0 и 178,2 кв. м).

Самые скромные заработки

Последнюю строчку – как в алфавитном списке депутатов, так и по величине опубликованного заработка – занял член постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Павел Яковлев. Согласно представленным сведениям, за год Павел Викторович заработал 169 тысяч 554 рубля. В собственности у него квартира площадью 36,6 кв. м.

Супруга Павла Яковлева задекларировала 127 тысяч 600 рублей. Недвижимости у неё нет, но имеется отечественный легковой автомобиль - «девяносто девятая» (ВАЗ-21099).

На втором с хвоста месте в рейтинге заработков областных депутатов расположилась зампред постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Ирина Шереметкер. Её годовой заработок составил 413 тысяч 786 рублей 92 копейки. На Ирину Викторовну зарегистрированы две машины: легковая Toyota Camry и грузовик ГАЗ-330. А вот собственной недвижимостью Шереметкер не располагает.

Супруг Ирины Викторовны владеет двумя машинами: внедорожником Toyota Land Cruiser и «Ладой» (ВАЗ-210540), а также недвижимостью: квартирой (41,8 кв. м), домом (74,2 кв. м) и несколькими земельными участками, причём один из них более чем внушителен: 68 тысяч 421 кв. метр. Правда, в собственности супруга Ирины Шереметкер лишь половина этого участка.

Не очень далеко в плане величины доходов от Ирины Шереметкер ушёл член постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Артём Гончаров. Согласно документу, его годовой доход составил 449 тысяч 10 рублей 77 копеек. Ни автомобилей, ни земли на Артёма Сергеевича не зарегистрировано. Из недвижимости имеется лишь квартира площадью 69,9 кв. метра. Сведений о супруге Артёма Гончарова в декларации нет.

Интересные факты

Среди областных парламентариев есть депутат, супруга которого зарабатывает в 8,5 раза больше. Это заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Владимир Барастов. Сам Владимир Станиславович задекларировал за прошлый год 2 млн 1 тысячу 546 рублей. А его супруга – 17 млн 98 тысяч 724 рубля.

Чета Барастовых любит автомобили – на двоих у них пять машин: минивэн Toyota Sienna, кроссоверы Audi Q5, BMW X1 и Lexus NX 200, а также модный MINI Cooper S ALL4.

Самым популярным у региональных парламентариев производителем автомобилей оказалась компания Mercedes. Нашлись среди народных избранников и поклонники отечественного автопрома: так, у заместителя председателя постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Владимира Данилова числится сразу два автомобиля ВАЗ Нива-шевроле, и ещё две машины этой марки (ВАЗ-2108 и ВАЗ-21074) имеются у председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Станислава Петрушенко.

Неравнодушны к мотоциклам трое депутатов Законодательного собрания. Кроме уже упомянутого Александра Клиновского, мотоциклом марки «Harley-Davidson» владеет член постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Денис Дородных. Агрегату японского происхождения Kawasaki Vulkan 1500 Drifter отдал своё предпочтение председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Константин Буевич.