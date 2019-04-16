Мотоцикл «Днепр» и жена, зарабатывающая в пять раз больше: депутаты Тверской городской Думы отчитались о доходах

Депутаты Тверской городской Думы, как и положено им законом, опубликовали сведения о доходах за 2018 год. «КП»-Тверь» изучила все 33 декларации и постаралась отыскать для своих читателей самое интересное.

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев задекларировал за 2018 год 2 млн 673 тыс. 913 рублей 13 копеек.

В собственности у Евгения Евгеньевича земельный участок площадью 999,9 кв. метров. В пользовании совместно с супругой - квартира площадью 82 кв. м. Имеется у председателя городской Думы и автомобиль - Land Rover Discovery.

Супруга Евгения Пичуева заработала за год 110 тыс. 942 рубля 27 копеек. Первая леди городской Думы владеет земельным участком площадью 1500 квадратных метров, домом на 89,1 квадрата и автомобилем Volvo S40.

Самым богатым депутатом Тверской городской Думы, согласно декларациям, стал генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков. За 2018 год он задекларировал 69 млн 556 тыс. 826 рублей 56 копеек. В собственности у Александра Фёдоровича 581 земельный участок. Самый маленький - 426 кв. м, самый большой - 1 109 400 кв. м

Совместно с супругой депутат Оводков владеет небольшой по нынешним меркам квартирой 54 кв. м и жилым домом 229 кв. м. Александр Фёдорович также задекларировал автомобиль Lexus RX 200T.

Супруга Александра Оводкова за год заработала 184 тыс. 648 руб. 56 коп.

Наименьший доход за 2018 год, согласно декларациям, получил Денис Блиновский, директор компании «Стоун Групп». Его годовой доход составляет 359 тыс. 971 руб. 20 коп. Кроме квартиры в 71 квадратный метр, которой он владеет совместно со своим несовершеннолетним ребёнком, больше ничего в собственности у депутата не задекларировано. Про супругу никакой информации в декларации нет.

Кстати, о вторых половинках тверских депутатов. Среди них больше всех заработала за год супруга депутата Дмитрия Игнатькова. Она задекларировала 2 млн 500 тысяч рублей. При этом сам депутат, ныне руководитель МУП «ЖЭК», а в 2018 году - главный инженер в компании «Строй Гарант», заработал 513 тыс. 966 руб. 52 копейки. В собственности у Дмитрия Анатольевича есть земельный участок площадью 1500 кв. м, три квартиры (44; 56,2 и 40,8 кв. м) и пара комнат - 15,1 и 17,7 кв. м. Супруга депутата владеет двумя квартирами площадью 258 и 57,7 кв. метров, а также автомобилем Toyota Yaris.

Интересно, что личные авто имеются далеко не у всех депутатов. «Безлошадными» оказались Денис Блиновский, Дмитрий Игнатьков, Светлана Козлова, Виталий Котов, Юрий Фролов, Олег Цуканов, Сергей Шишков и Сергей Юровский.

Отечественному автопрому отдал предпочтение Дмитрий Трошкин, у него в собственности имеется единственный автомобиль - внедорожник УАЗ-31519.

Есть среди депутатов и поклонники двухколёсного транспорта. Дмитрий Нечаев, которого нередко можно увидеть в городе за рулём красивого «круизёра», задекларировал свою Ямаху Royal Star, а Алексей Арсеньев, наряду с внедорожником Toyota Land Cruiser 150 и мотолодкой, вписал в декларацию практически раритетный советский мотоцикл «Днепр» МТ 10-36.