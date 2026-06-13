В Тверской области восстанавливают электроснабжение 34 бригады энергетиков. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области восстанавливают электроснабжение 34 бригады «Тверьэнерго». Всего на объектах работают 79 специалистов с 34 единицами техники. Об этом сообщили в соцсетях компании «Тверьэнерго» (входит в ПАО «Россети Центр»).

«Под особым контролем находятся социально значимые объекты – 58 генераторов общей мощностью 4,1 мегаватт в случае необходимости обеспечат резервное электроснабжение», – пишут представители ресурсоснабжающей компании.

Причиной отключения света в муниципалитетах стал атмосферный фронт, который прошёл в регионе в ночь с 12 на 13 июня. Он принёс ливни, грозы, а местами даже град. Крепкий ветер до 15 метров в секунду ронял деревья и обрывал ветви.

Сейчас основные силы электросетевой компании сосредоточены в Калининском, Осташковском, Максатихинском, Ржевском, Вышневолоцком, Фировском, Торжокском и Спировском округах.

Для удобства жителей в округах организовали мобильные пункты по работе с потребителями. Информацию можно отправить и онлайн. Ситуацию контролируют в оперштабе.

Напомним, что в Ржеве из-за аварии на время пропали вода и свету части горожан. В Осташковском округе восстанавливают электроснабжение.