Опубликованы фото сверкавших ночью в Тверской области молний. Фото сделано близ Редкино. Автор снимка: фотограф-натуралист Владимир Портуаров.

В отдельных районах Тверской области в ночь с 12 на 13 июня прошла гроза. Снимками молний с изданием «КП-Тверь» поделился фотограф-натуралист Владимир Портуаров из Тверского региона.

Первые три фотографии (на миниатюре новости и далее по порядкку) сделаны около посёлка Редкино, рядом со стройплощадкой ВСМ. Четвёртое фото – в самом населённом пункте.

По данным Гидрометцентра России, в Твери за прошлую ночь выпало 5 миллиметров осадков. Фото сделано близ Редкино. Автор снимка: фотограф-натуралист Владимир Портуаров.

«Все фото – одиночные кадры, снятые на Canon 5D mark II с неподвижного штатива», – отметил фотограф-натуралист Владимир Портуаров.

По данным Гидрометцентра России, в Твери за прошлую ночь выпало 5 миллиметров осадков. Это лишь 6% от месячной нормы. Но и дождь длился чуть меньше часа. Больше всего осадков было в Торжке – 8 миллиметров, меньше всего – в Бологое и Вышнем Волочке – по 1 миллиметру.

Утром 13 июня в части населённых пунктов Тверского региона также прошла гроза. Фото сделано близ Редкино. Автор снимка: фотограф-натуралист Владимир Портуаров.

Утром 13 июня в части населённых пунктов Тверского региона также прошла гроза. Согласно прогнозу «КП-Тверь», в течение субботы возможны дожди. Температура воздуха прогреется максимум до +24 градусов. «Комсомолка» уже писала о грядущем в Верхневолжье похолодании.