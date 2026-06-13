В Осташковском округе энергетики борются с последствиями разгула стихии. Фото: Владимир Портуаров.

В Осташковском округе из-за шквалистого ветра минувшей ночью произошли многочисленные отключения света. Об этом написали в официальной группе в соцсетях осташковской администрации.

«Для ликвидации последствий на территории округа работает пять бригад, пятнадцать человек, пять единиц техники. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения», – указывают в соцсетях окружной администрации.

Напомним, что в Ржевском округе из-за прохождения грозового фронта у части населения пропали электричество и вода.

О ситуации в сфере ЖКХ сегодня поступали звонки в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Тверской области. Спасатели взяли ситуацию под контроль.