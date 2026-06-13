В Тверской области жители одного из городов остались без воды и света.

Фото: Степан КАМЕНЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Тверской области, в Ржеве из-за аварии часть горожан осталась без воды и света. Об этом сообщили в соцсетях ржевского Управления по делам гражданской обороны и ЧС.
В ведомстве подчёркивают, что из-за шквалистого ветра старые деревья упали на провода ЛЭП. Электричество пропало в некоторых районах окружного центра.
Из-за отсутствия электроснабжения отключились водозаборы №№1 и 2, а также «Тетеринская скважина». Поэтому у ржевитян может не быть воды.
«Руководство РРЭС ситуацией владеет, направлены бригады электриков для проведения восстановительных работ, предпринимаются все возможные меры для устранения отключений», – отметили в посте Управления ГОЧС Ржевского округа.
Ситуацию взяли под контроль в администрации Ржевского округа.