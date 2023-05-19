В Тверской области до 1 июля продлен запрет на полеты беспилотников

Запрет на беспилотники продлен. За нарушение его - штраф. Фото: Александр ГЛУЗ

В Тверской области до 1 июля 2023 года продлен запрет на использование любых беспилотников независимо от их массы. Соответствующее постановление подписано губернатором Игорем Руденей.

- Запрет введен на территории региона с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, - пояснила пресс-служба областного правительства.

Изначально запрет на полеты беспилотников в регионе был введен в начале апреля до 15 мая.

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Региональная антитеррористическая комиссия разработала алгоритм действий для местных жителей в случае обнаружения в небе беспилотника.

Корреспондентка "КП"-Тверь недавно на себе испытала, как правильно сообщать кому надо о беспилотниках.

Напомним, что при таком запрете для запуска беспилотного летательного аппарата необходимо сначала направить соответствующие документы в Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ за трое суток до предполагаемого полета. Это следует сделать через посредством портала Системы представления планов полетов (www.sppi.ivprf.ru) в информационно-коммуникационной сети Интернет либо по электронной почте – nsm@atcm.ru или путем факсимильной связи на телефон 8 (495) 662 80 59. По результатам рассмотрения будет выдан отказ или разрешение.

При проведении аварийно-спасательных работ, поисковых мероприятий и других специальных заданий правоохранительными органами или МЧС заявка подается за три часа, в исключительных случаях - по факту.