В Тверской области вводят запрет на полеты беспилотников

В небе над тверским регионом временно запретят полеты любых дронов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области до 15 мая этого года вводится запрет на запуск и полеты беспилотных летательных аппаратов (независимо от веса) без соответствующих разрешительных документов. Проект постановления рассмотрен на заседании регионального правительства 4 апреля.

- Это касается всех беспилотных летательных аппаратов, в том числе самых маленьких. Пока запрет установлен до 15 мая, далее проведем анализ. Никого не хотим обидеть: ни предпринимателей, которые занимаются землей, ни тех, кто снимает свадьбы. Есть установленный порядок регистрационных действий, который теперь необходимо соблюдать, - пояснил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Лица, планирующие использовать беспилотные воздушные аппараты, обязаны направить соответствующие документы в Московский региональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ за трое суток до планируемого запуска беспилотника. Сделать это можно посредством портала Системы представления планов полётов (www.sppi.ivprf.ru) или по электронной почте – nsm@atcm.ru, или факсом на телефон 8 (495) 662 80 59. По результатам рассмотрения будет выдан отказ или разрешение.

При проведении аварийно-спасательных работ, поисковых мероприятий и других спецзаданий правоохранительными органами или МЧС заявка подается за три часа, в исключительных случаях - по факту.

Пресс-служба областного правительства уточнила, что для нарушителей запрета предусмотрена административная ответственность, в ряде случаев - уголовная.

Подобные запреты действуют в 31 регионе страны, в том числе в восьми областях Центрального федерального округа.

На момент выхода новости соответствующее постановление по Тверской области официально еще не опубликовано.