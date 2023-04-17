Что делать жителям Тверской области, если они заметили в небе беспилотник

Приближаться к беспилотнику не рекомендуется. Фото: Александр ГЛУЗ

В Тверской области действует запрет на полеты и запуски беспилотных летальных аппаратов. Причем любых - независимо от их массы. Регинальная антитеррористическая комиссия разработала алгоритм действий для местных жителей в случае обнаружения в небе беспилотника.

Во-первых, рекомендуется не приближаться к нему и сообщить о нем по телефону «112» или в дежурные службы УМВД России по Тверской области по номеру 102, региональное УФСБ России по телефону 8(4822) 32-13-61.

Нужно точно рассказать, какие дома, здания расположены рядом, описать сам беспилотник. Квадрокоптер это или аппарат самолетного типа. Сообщить о том, в какую строну он летит.

Если вы заметили человека, управляющего беспилотником, то необходимо сообщить и нем.

Антитеррористическая комиссия отмечает, что во время сообщения следует представиться и оставить номер своего телефона.

При снижении или посадке беспилотника не нужно к нему приближаться.

Лучше его сфотографироваь или снять на видео, чтобы потом передать снимки и ролик в в правоохранительные органы.

Отдельный алгоритм действий разработан и для предприятий.

Естественно, сотрудникам каких-либо организаций и компаний также необходимо сразу сообщать в областные УМВД и УФСБ о появлении беспилотника.

Руководителям предприятий в случае подлета беспилотника рекомендовано усилить охрану периметра, пропускной и внутриобъектовый режим несения службы, в случае целесообразности провести эвакуацию сотрудников.

В случае приземления или аварийной посадки беспилотника на территории предприятия или организации не нужно приближаться к нему, а тем более как-то перемещать.

При решении восприпятствовать полету беспилотника над предприятием, в том числе путем его поражения из огнестрельного оружия, следует прежде сообщить в правоохранительные органы об особенностях участка местности или акватории, о том, есть ли рядом жилые дома и другие объекты.