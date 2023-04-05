Запреты на использование беспилотников в Тверской области: Кого и как будут штрафовать

Теперь за запуск квадрокоптера даже малого веса в регионе могут наказать.
Фото: Александр ГЛУЗ
В ближайшее время Тверская область станет тридцать вторым регионом России, где запрещено использование дронов или квадрокоптеров - беспилотных летательных аппаратов.
Среди наших соседей запреты действуют в Ярославской и Новгородской областях.
4 апреля на заседании правительства Тверской области объявлено, что запрет на использование беспилотников, на полеты которых нет разрешительных документов, будет введен в Тверском регионе до 15 мая 2023 года.
- Это касается всех беспилотных летательных аппаратов, в том числе самых маленьких. Пока запрет установлен до 15 мая, далее проведем анализ. Никого не хотим обидеть: ни предпринимателей, которые занимаются землей, ни тех, кто снимает свадьбы. Есть установленный порядок регистрационных действий, который теперь необходимо соблюдать, - процитировала губернатора Игоря Руденю пресс-служба областного правительства.
Постановление губернатора 5 апреля еще не было опубликовано, но это формальность. Всем владельцам беспилотных летательных аппаратов надо готовиться жить с учетом новых правил.
Беспилотники классифицируются в зависимости от веса.
До 149 граммов не подлежат государственной регистрации или учету. Кстати, большинство детских беспилотников попадают именно в этот параметр.
От 150 граммов до 30 килограммов подлежат государственному учету.
От 30 килограммов и более подлежат государственной регистрации с занесением в специальный реестр воздушных судов.
Всем. И хотя постановление еще не опубликовано, такой вывод следует из комментария губернатора, который опубликован выше.
В областном правительстве сообщили, что тем, кто планирует использовать беспилотники на территории региона, необходимо за трое суток направить документы об этом в Московский региональный центр единой системы организации воздушного движения России для получения (или неполучения) разрешения.
При проведении аварийно-спасательных работ, поисковых мероприятий и других специальных заданий правоохранительными органами или МЧС заявка подается за три часа, в исключительных случаях - по факту.
Административные санкции за нарушение запрета на использование беспилотников предусмотрены статьей 11.4 КоАП, если действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
Штраф за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства для граждан - от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 до 150 тыс., для юридических лиц - от 250 до 300 тыс. либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.
Штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление подобной деятельности, для граждан – 30-50 тыс. рублей, для должностных лиц – 50-100 тыс., для юридических лиц – 300-500 тыс. либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.
Уголовная ответственность описана в ст. 271.1 УК РФ. Если такие действия повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, если повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц - срок до семи лет.
Для использования квадрокоптера по назначению его необходимо поставить на государственный учет. Для этого следует представить в течение 10 рабочих дней со дня приобретения коптера заявление в Росавиацию по почте или в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»).
В случае изменений характеристик беспилотника либо его утери также нужно подать заявление в Росавиацию.
Снятие судна с учета осуществляется в случае разрушения или по просьбе владельца беспилотника. После снятия с учета эксплуатация устройства запрещается. Если такие факты будут установлены, беспилотник будет конфискован с наложением штрафа.