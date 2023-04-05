Запреты на использование беспилотников в Тверской области: Кого и как будут штрафовать

Теперь за запуск квадрокоптера даже малого веса в регионе могут наказать. Фото: Александр ГЛУЗ

В ближайшее время Тверская область станет тридцать вторым регионом России, где запрещено использование дронов или квадрокоптеров - беспилотных летательных аппаратов.

Среди наших соседей запреты действуют в Ярославской и Новгородской областях.

НА КАКОЙ СРОК ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ

4 апреля на заседании правительства Тверской области объявлено, что запрет на использование беспилотников, на полеты которых нет разрешительных документов, будет введен в Тверском регионе до 15 мая 2023 года.

- Это касается всех беспилотных летательных аппаратов, в том числе самых маленьких. Пока запрет установлен до 15 мая, далее проведем анализ. Никого не хотим обидеть: ни предпринимателей, которые занимаются землей, ни тех, кто снимает свадьбы. Есть установленный порядок регистрационных действий, который теперь необходимо соблюдать, - процитировала губернатора Игоря Руденю пресс-служба областного правительства.

Постановление губернатора 5 апреля еще не было опубликовано, но это формальность. Всем владельцам беспилотных летательных аппаратов надо готовиться жить с учетом новых правил.

КАКИЕ АППАРАТЫ СУЩЕСТВУЮТ

Беспилотники классифицируются в зависимости от веса.

До 149 граммов не подлежат государственной регистрации или учету. Кстати, большинство детских беспилотников попадают именно в этот параметр.

От 150 граммов до 30 килограммов подлежат государственному учету.

От 30 килограммов и более подлежат государственной регистрации с занесением в специальный реестр воздушных судов.

КАКИМ ДРОНАМ ЗАПРЕЩЕНЫ ПОЛЕТЫ

Всем. И хотя постановление еще не опубликовано, такой вывод следует из комментария губернатора, который опубликован выше.

КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЛЕТЫ

В областном правительстве сообщили, что тем, кто планирует использовать беспилотники на территории региона, необходимо за трое суток направить документы об этом в Московский региональный центр единой системы организации воздушного движения России для получения (или неполучения) разрешения.

При проведении аварийно-спасательных работ, поисковых мероприятий и других специальных заданий правоохранительными органами или МЧС заявка подается за три часа, в исключительных случаях - по факту.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА

Административные санкции за нарушение запрета на использование беспилотников предусмотрены статьей 11.4 КоАП, если действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Штраф за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства для граждан - от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 до 150 тыс., для юридических лиц - от 250 до 300 тыс. либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление подобной деятельности, для граждан – 30-50 тыс. рублей, для должностных лиц – 50-100 тыс., для юридических лиц – 300-500 тыс. либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Уголовная ответственность описана в ст. 271.1 УК РФ. Если такие действия повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет, если повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц - срок до семи лет.

НА ЗАМЕТКУ

Для использования квадрокоптера по назначению его необходимо поставить на государственный учет. Для этого следует представить в течение 10 рабочих дней со дня приобретения коптера заявление в Росавиацию по почте или в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»).

В случае изменений характеристик беспилотника либо его утери также нужно подать заявление в Росавиацию.

Снятие судна с учета осуществляется в случае разрушения или по просьбе владельца беспилотника. После снятия с учета эксплуатация устройства запрещается. Если такие факты будут установлены, беспилотник будет конфискован с наложением штрафа.