Увидев в небе над Тверской областью дрон, готовьтесь назвать номер дома и написать объяснительную

Если дрон летит в городе, соизмерить высоту его полёта можно с высотой домов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В недавние выходные, прогуливаясь тёплой летней ночью по тихому местечку в центре Твери, замечаем в звёздном небе несколько светящихся точек. Квадрокоптер летит! Дело давно привычное, да вот незадача – у нас в регионе полёты дронов категорически запрещены. Да ещё и памятку распространяли о том, что увидев дрон, немедленно сообщи об этом.

Мысль, что о незаконном полёте дрона нужно сообщить куда следует, пришла в расслабленный мозг не сразу. Но пришла – недаром же мы в «КП»-Тверь» уже писали, какие рекомендации даёт региональная антитеррористическая комиссия тем, кто засёк в небе беспилотник.

Что ж, как говорится – испытано на себе. Расскажем, как мы заявляли о дроне и что упустили. А также дадим советы, как правильно действовать в такой ситуации.

«НАЗОВИТЕ НОМЕР ДОМА!»

Добежав до дома и подключив разряжающийся телефон к сети, набираю номер экстренных служб 112.

- Алло, что у вас случилось? – спрашивает оператор.

- Видели в небе дрон. Вот – сообщаем.

- А где видели? Когда?

- Минут десять назад. Летел вдоль русла Тьмаки от моста в створе улицы Бебеля по направлению к Тверскому проспекту.

- Номер дома?

- Какого, моего? – переспрашиваю, не сообразив.

- Того, где дрон заметили.

Хм… Дома то там и нет никакого – река. Получив однозначный ответ от оператора, что номер дома нужен, прошу подождать минутку: «Сейчас, я на компьютере карту открою».

Посмотрев номер ближайшего дома рядом, сообщаю. Оператор записывает, спрашивает мои данные – ФИО, адрес – и просит повисеть на линии.

Кстати, просьба о номере дома – очень странная. Ведь с точки зрения топографии – науки об изображении на картах и планах окружающей местности, точнее спрашивать о ближайших ориентирах. Например – своеобразный изгиб реки, мост, храм, разветвление линии ЛЭП… Это легче и оперативнее выяснить, чем номер дома, особенно – если его там нет.

Но, пока я продолжаю висеть на линии. Через некоторое время в трубке раздаётся вкрадчивый мужской голос.

- Ну что там за дроны у вас летают? – интересуется не представившийся собеседник.

«ФСБ, не иначе!» - думаю и бодро рапортую: тогда-то там-то (с номером дома, естественно) был замечен дрон – квадрокоптер!

- А на какой высоте летел? – интересуется мужчина.

- Ой... Я и не знаю. Однозначно выше деревьев, а вот насколько…

Задав ещё пару вопросов, мужчина закончил разговор.

ВИЗИТ УЧАСТКОВОГО

Через пару дней, когда о квадрокоптере в рабочем пылу я уже почти позабыла, раздался телефонный звонок. На том конце провода, точнее – радиоволны, был участковый. Он попросил вновь рассказать, что мы видели, спросил, заметили ли человека, управлявшего дроном, сняли ли происходящее на фото или видео. После чего полицейский сообщил: «Постарайтесь быть дома, вечером я к вам зайду».

В конце рабочего дня участковый действительно нанёс визит. Ничего страшного не произошло: собственноручно он заполнил объяснительную от моего лица, попросил прочесть и подписать.

- Скажите, а обычные вертолётики на радиоуправлении запускать сейчас тоже нельзя? – поинтересовалась я у стража порядка.

- Где-нибудь в безлюдном месте попробуйте. В случае чего объяснительную напишете.

Кстати, согласно постановлению губернатора Тверской области от 7 апреля 2023 года №26-пг, в регионе запрещено (без разрешения на то от Московского регионального центра Единой системы организации воздушного движения РФ) использование беспилотников массой от 0,15 килограмма (150 граммов). Взвесьте свой вертолётик.

И ещё один момент: срок действия этого постановления заканчивался 15 мая (дрон мы засекли в момент действия документа). Далее планировалось провести анализ и посмотреть, продлевать ли запрет. Пока (на 18 мая) официального документа о продлении действия губернаторского постановления №26-пг в открытых официальных источниках нет, но что-то подсказывает, что оно будет продлено.

НА ЗАМЕТКУ

ЧТО ДЕЛАТЬ, УВИДЕВ ДРОН

Итак, теперь на собственном опыте я могу рассказать, как правильно поступить, заметив в воздухе дрон.

1. Снимите его на фото, а лучше – на видео.

2. Приглядитесь, нет ли поблизости человека, управляющего дроном. Запомните его приметы, если таковой обнаружится.

3. Незамедлительно заявите о дроне по номеру 112 или телефону регионального управления ФСБ: 8(4822) 32-13-61. Будьте готовы сообщить подробную информацию:

- как выглядит дрон и где вы его увидели (улица, номер дома, какой-либо приметный объект городской инфраструктуры);

- направление полёта дрона, скорость полёта, примерную высоту полёта – если сможете её определить на глаз;

Кстати, если дрон летит в городе, соизмеряйте его высоту с высотой домов. Девятиэтажку можно считать равной 30 метрам в высоту. Вот по ближайшей к дрону высотке и ориентируйтесь. Смешанный лес, а у нас таковых большинство, тоже можно считать равным 30 метрам.

Направление полёта в Твери определить легко. Если вы стоите спиной к Южному, то там юг, а спереди север. Слева, соответственно запад, а справа, там, где Эммаусс – восток.

- если рядом находятся какие-либо предприятия, больницы, школы, другие важные объекты, обязательно сообщите об этом.

И готовьтесь к визиту вашего участкового, который попросит написать объяснительную. Переживать не стоит – как пояснили в полиции, это нужно для того, что бы подтвердить информацию: гражданин, заявивший о дроне, действительно существует и он действительно видел дрон, что и подтверждает своей подписью.

Ещё добавлю, это очень важно: обнаружив приземлившийся дрон, не приближайтесь к нему и сразу звоните по номеру 112. Будьте внимательны ко всему, но не лезьте на рожон. Берегите себя и близких!

Ну а почему по сообщению о дроне на вторые сутки приходит участковый, а на место обнаружения беспилотника сразу не приезжает опергруппа спецслужб – сие нам неизвестно.