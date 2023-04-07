7 апреля знаменитому шансонье из Твери Михаилу Кругу исполнился бы 61 год

Бронзовая скульптура на бульваре Радищева в Твери - один из популярнейших туристических объектов. Фото: Виктория ТУШКОВА

7 апреля - День рождения звезды шансона Михаила Круга. В 2023 году ему исполнился бы 61 год.

Михаила Круга нет уже более 20 лет (певец был убит 1 июля 2002 года), но поклонники до сих пор помнят о нём. У "памятника Кругу" (скульптура на бульваре Радищева в Твери) круглый год лежат свежие цветы. Так же как и на могиле певца в Дмитрово-Черкассах. Ежегодно к Дню рождения Круга в Твери организуют концерты его памяти, которые пользуются успехом у публики.

Круг прославился многими своими песнями. "Жиган-лимон", "Милый мой город" (песня о родной Твери, которую многие считают неофициальным гимном города), "Владимирский централ", "Кольщик" - эти и другие композиции в 90-х звучали из каждого второго окна и автомобиля. Многие песни вошли в саунд-треки к различным фильмам.

За свою творческую жизнь Михаил Круг издал восемь номерных альбомов. В 2011 году про шансонье сняли сериал «Легенды о Круге».

Увы, но известный по всей России артист так и не успел дать ни одного полноценного концерта в Твери. На нашем сайте вы можете прочитать интересную историю о первом несостоявшемся концерте певца в родном городе и о том, зачем он запустил стаканом в буфетчицу Нюшу.

Михаил Круг трагически погиб 1 июля 2002 года. Бандиты расстреляли его в собственном доме. Михаил Круг успел добраться до больницы, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли (читайте об этом в нашем эксклюзивном материале). Певцу было 40 лет.