Сделка по финансированию поставки новых автобусов в Тверскую область закрыта

ВЭБ и Сбер закрыли сделку по финансированию поставки автобусов в Тверскую область. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По данным пресс-службы ВЭБ.РФ, эта госкорпорация и Сбер закрыли сделку по финансированию поставки автобусов в Тверскую область. Сбер предоставил Верхневолжскому автотранспортному предприятию возвратный лизинг, кредит и банковские гарантии по госконтракту. Таким образом, региональный перевозчик полностью погасил обязательства перед ВЭБ.РФ на сумму 2,6 миллиарда рублей.

В 2020 году в Твери и Калининском районе ввели новую модель общественного транспорта. Группа ВЭБ.РФ профинансировала поставку 438 современных и экологичных ГАЗов.

А группа Сбер наладила в автобусах «Транспорта Верхневолжья» систему безналичной оплаты по транспортной, банковской карте и брелоку.

Согласно информации в пресс-материале от ВЭБ.РФ, переход на новый общественный транспорт увеличил «провозную способность сети» на две тысячи человек в час. Налоговые поступления в областную казну увеличились на 200 миллионов рублей. Снизилось количество ДТП и ЧП в транспорте. Вредные выбросы в окружающую среду сократились в три раза.

В сентябре 2020 года проект признали успешным и рекомендовали как образец работы другим субъектам страны. В Тверском регионе его собрались тиражировать в районах.

Также в планах ВЭБ.РФ – возврат в Тверь трамвайного движения. Напомним, трамваи перестали ходить в областном центре в ноябре 2018 года. В августе 2020 года спрогнозировали возвращение двух трамвайных маршрутов. Для этого должны быть модернизированы рельсы.