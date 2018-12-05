Административный цинизм, или Как в Твери убили трамвай

Зимой я езжу на муниципальном общественном транспорте. Настойчиво и принципиально. Потому что только в автобусе, трамвае или троллейбусе можно услышать, что по-настоящему волнует тверичан. Там всегда обсуждают самые-самые городские темы, ведь люди связаны общностью езды в муниципальном общественном транспорте. Чего не скажешь про маршрутки, рваный ритм движения которых не располагает к равномерному течению мыслей.

В минувший понедельник я не успел на свой автобус, который отчалил от остановки в 6:51, конечно же утра, и, помигав габаритными огнями, ушёл в сторону центра. От нечего делать я решил посчитать количество маршруток, которые проедут до следующего троллейбуса или автобуса.

Надо сказать, что это остановка «Улица Комарова» и она весьма оживлённая. Здесь проходят два троллейбуса - №№ 3 и 4, четыре автобуса - №№ 30, 31, 41, 154. Ну и ещё был трамвай. А уж маршрутки трудно сосчитать (если ошибусь, простите) - №№ 19, 204, 206, 208, 209, 222, 223, 233.

Так вот, на остановке я простоял с 6:52 до 7:15 - 23 минуты, до того момента, когда подошёл следующий автобус. И несмотря на ранее время, на остановке я был не одинок. За те 23 минуты, что я ждал милости от муниципалитета, за свои, надо сказать, деньги, проехало 26 маршруток!

И они не были пустыми, и они забирали с остановок своих пассажиров, а в некоторые люди даже втискивались с трудом. А муниципальный транспорт не спешил, традиционно списывая всё на отсутствие техники и денег. Да где ж им быть-то, деньгам, коль всех пассажиров маршрутчики увозят! Коль самый вместительный транспорт - трамваи - тихой сапой слили с карты транспортных перевозок Твери.

Почему я думаю, что слили? Особенность нашей, да и любой бюрократии - это стремление всё вписать в некую форму, в некий график. И когда чиновники не могут назвать точную дату какого-либо планового мероприятия, как, например, окончания обследования трамвайных путей, я делаю вывод, что этой даты просто нет. Нет, потому что никто и не планировал возобновления трамвайного движения.

Тому свидетельствуют и косвенные причины. На пересечении Благоева с Горького, например, за перекрёсток в сторону Петербургской Заставы перенесли остановку транспорта. Там теперь останавливаются автобусы. А для трамваев, которые должны останавливаться до перекрёстка, поскольку иногда им надо следовать в парк, остановки нет. Значит, она просто не нужна, и в муниципалитете об этом знали, но людям, нам с вами, не говорили об этом.

Ещё в сентябре этого года работники трамвайного парка били тревогу, рассказывали, что им предлагают перейти в троллейбусный парк на другие должности. Тогда это связывали с ремонтом путей. Сейчас-то понятно: трамваи на линию никто выпускать не собирался.

Ну и последнее доказательство того, что трамваи заранее были обречены, - занесённые снегом пути. Если бы была хоть малая надежда на возобновление движения, пути расчищали бы, а так, похоронили под снегом все следы и с плеч долой.

Сейчас доподлинно известно: пока не будет сделан ремонт путей, трамваи на линию не выйдут. Остановка движения - это, так сказать, временная мера. Но мы-то знаем, что нет ничего более постоянного в нашей стране, чем временное… А уж в Твери, где людям не привыкли говорить правду, и подавно.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Как это было

1993 год - в Твери 18 маршрутов, на линии выходит 248 вагонов.

1997 год - 26 мая прекращено трамвайное движение по улицам Софьи Перовской и Советской от обелиска до пересечения с Тверским проспектом.

1999 год - от трамваев освобождены улицы Советская и Вагжанова.

2004 год - 1 июня трамваи перестали ходить через Восточный мост.

2009 год - трамваи перестали ходить от Республиканской до Мигалово, от площади Терешковой до «Искожа» и от бульвара Цанова до «Южного».

2014 год - трамвай перестал ходить в Старую Константиновку.

2015 год - 17 августа на ремонт закрылась вся трамвайная система. 28 октября на улицы Твери вернулся только маршрут №5.

2018 год - 14 ноября трамвайное движение в Твери остановлено.

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