Другая жизнь трамвайных линий Твери: на рельсах растут грибы и торгуют овощами огородники

Земля под ногами ощутимо колыхнулась: оранжевый экскаватор выронил из ковша тяжёлый рельс. За Волгой, недалеко от остановки «Речной вокзал» строители снимают трамвайные пути.

Участок демонтажа небольшой – от поворота на Горького до подъёма на Новый мост. Демонтаж пока закончится в том месте, где на подъёме на мост сужается проезжая часть. Снимать рельсы на всём мосту задачу сейчас не ставили, сообщили дорожные строители.

На "Речном" дрожит земля: вовсю идёт демонтаж путей.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Всё нормально идёт. 28 июля планируется закрытие этого участка асфальтом – той части дороги, где были рельсы. Потом ещё предстоит фрезеровка дороги и полное закрытие её асфальтом, - рассказал «КП»-Тверь» один из дорожников.

Демонтаж трамвайной линии пока закончится здесь.Фото: Виктория ТУШКОВА

Понаблюдав как суетятся строители, а неповоротливый экскаватор вынимает из земли заранее распиленные рельсы, мы решили проехаться по тем частям города, где они ещё остались.

Говорят, с прошлым нужно расставаться легко. Наверное, у нас это получается. О том, что некогда по проспекту Чайковского резво бегали «Татры» и «КТМ-ки» уже почти ничего не напоминает. Землю у рельсов, заросших травой, облюбовали шампиньоны – то тут, то там выглядывают из грунта круглые белые шляпки. Люди давно потоптали вдоль линии тропинки.

У путей люди давно протоптали тропинки.Фото: Виктория ТУШКОВА

За Волгой, у Владимирской церкви, на путях всегда припаркованы одна-две машины. Рельсов уже почти не видать: они утопают в размокшей от дождя грязи и ведут в большую кучу грунта, вероятно, оставленную строителями, ремонтирующими рядом дорогу.

Там, где грязь заканчивается, трамвайные пути скрывает трава. Если смотреть только под ноги, можно вообще забыть, что идёшь по городу: нежно прислонился к рельсу какой-то яркий гриб с малиновой шляпкой, в траве мелькают неприметные жёлтые и белые цветочки.

Грибы с яркими шляпками украшают трамвайную линию на Петербургском шоссе.Фото: Виктория ТУШКОВА

Дальше, в районе вагонного завода, бурый металл простаивающих рельсов, напротив, начинает подниматься над землёй. Видны старые деревянные шпалы, присыпанные щебнем. Рельсы уходят вправо. Там, по кольцу, когда-то разворачивались трамваи. Кольцо совсем древнее, оно было открыто в первой половине XX века, и использовалось как аварийный разворот с тех пор, как трамвайную линию продлили до Горбатки.

Сейчас на бывшем разворотном кольце кипит жизнь: внутри него припаркованы чьи-то авто, рядом ведётся бойкая торговля грибами, зеленью и овощами. Вокруг очень много мусора. А чуть поодаль от торговцев безмятежно дрыхнут бездомные псы, положив головы на рельсы.

Бродячие собаки не ждут возвращения трамвая - им хорошо и так.Фото: Виктория ТУШКОВА

А между тем их спокойствие может быть нарушено уже в 2023 году. В планах регионального правительства осуществить в Твери второй этап транспортной реформы: привести в порядок 52 километра трамвайных путей и с 2023 года запустить пару трамвайных маршрутов - №№5 и 11.

Поживём – увидим.

На старом разворотном кольце у вагонного завода.Фото: Виктория ТУШКОВА

У Владимирской церкви за Волгой рельсы ведут прямиком в кучу грунта.Фото: Виктория ТУШКОВА