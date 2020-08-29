В Твери возобновят движение трамвая по двум маршрутам

Трамваи колесили по Твери 117 лет. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Два трамвайных маршрута возобновят в Твери. Об этом 28 августа говорили в Правительстве региона на совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Это будут маршруты №5 (ДСК - Автовокзал) и №11 (Кольцевая - Автовокзал). На них должны выпустить 30 трамваев – семнадцать на пятый маршрут и тринадцать - на одиннадцатый. Планируется, что интервал движения между трамваями составит 5 минут.

По расчётам специалистов, пассажиропоток на двух маршрутах должен составить примерно 7,5 миллионов поездок в год. О точных сроках возобновления движения трамвая в Твери пока не сообщается.

По информации регионального правительства на совещании также обсудили возможность создать в Твери музей трамвая.

Кстати, 28 августа - дата для нашего трамвайного движения историческая. Это день запуская первого тверского трамвая. Трамваи по городу ездили 117 лет. Остановлено их движение было в ноябре 2018 года.

В августе 2019-го в Твери начали снимать трамвайную контактную сеть. Демонтировались и трамвайные пути, в том числе - в некоторых местах по ходу следования маршрутов №№ 5 и 11.

Оговаривалось, что данная мера позволит на время, что займёт воплощение в жизнь концепции по развитию тверского трамвая, обеспечить нормативное состояние дорожного полотна. О возвращении тверского трамвая начали говорить в рамках транспортной реформы Твери и Калининского района, реализация которой стартовала в феврале 2020 года.

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