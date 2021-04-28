В Твери «Тотальный диктант» на «двойку» написали 70% участников

В Твери 70% участников написали «Тотальный диктант» на «двойку». Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери подвели итоги всероссийской акции по проверке грамотности. В 2021 году тверичане писали «Тотальный диктант» на двух площадках – Филологический факультет ТвГУ и, впервые, Библиотека имени Горького. Во время диктовки все пишущие были в масках, а рассадка учитывала социальную дистанцию.

По данным организаторов, из 160 участников на «пятёрку» написали четыре человека, на «четвёрку» – 23 тверичанина, на «тройку» – 21 участник. И 112 человек получили «двойку». Посмотреть оценки возможно на официальном сайте «Тотального диктанта».

Напомним, в Твери 10 апреля диктант проходил в девятый раз. В 2021-м он был по тексту «Обещания» публициста и писателя Дмитрия Глуховского.

А 29 апреля Тверская область присоединится к международной исторической акции «Диктант Победы», это тестовые задания. Впервые одной из площадок его проведения в режиме «офлайн» станет Ржевский мемориал Советскому солдату.