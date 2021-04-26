Корреспондент «КП»-Тверь написал «Тотальный диктант» на «четвёрку»: две орфографические и две пунктуационные ошибки. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сам «Тотальный диктант» по тексту писателя Дмитрия Глуховского проходил в Твери 19 апреля, тверичане писали уже в девятый раз. В 2021 году одной из площадок впервые стала Библиотека имени Горького. Туда пришёл проверить свои знания и автор этих строк.

К сожалению, я переволновался и допустил две орфографических и две пунктуационных ошибки. Итог – только «хорошо». Из-за сбоя системы при регистрации, результат пришлось узнавать через организаторов.

19 апреля тверская команда «Диктанта» сообщила, что работы всех 160 участников были проверены. Результаты возможно узнать на сайте акции. Оригиналы работ хранятся на Филологическом факультете ТвГУ.