Жители Тверской области напишут "Диктант Победы" 29 апреля

Впервые акция пройдёт на Ржевском мемориале Советскому солдату Фото: ПТО

29 апреля Тверская область присоединится к международной исторической акции "Диктант Победы". Впервые площадкой проведения станет Ржевский мемориал Советскому солдату.

В этом году "Диктант Победы" будет посвящен началу и первому году Великой Отечественной войны. Участникам будет предложено выполнить 25 тестовых заданий. С 1 апреля желающие смогут предложить свои варианты вопросов на официальном сайте диктанта. Победителей определят в июне.

"Диктант Победы" напишут в 77 странах. В 2020 году в акции участвовали 450 тысяч человек очно и более 1 млн онлайн. В Тверской области было открыто более 100 площадок, к акции присоединились более 6,5 тысяч жителей.