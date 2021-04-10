В Твери "Тотальный диктант" написали 160 человек

В Твери "Тотальный диктант" писали около 160 человек Фото: Степан КАМЕНЕВ

10 апреля жители Твери написали "Тотальный диктант" 2021. В городе была организована работа двух открытых площадок: в библиотеке им. Горького в Свободном переулке, 28 и на филфаке ТвГУ на проспекте Чайковского, 70.

Количество мест на площадках было ограничено. Участники регистрировались заранее.

- В Твери диктант писали около 160 человек, - рассказала "КП"-Тверь" координатор площадок Тотального диктанта в Твери Екатерина Абрамова.

Многие писали диктант онлайн. Результаты можно будет проверить позже самостоятельно.

Напоминаем, что автором текста в этом году стал писатель и журналист Дмитрий Глуховский.

Вместе с жителями Твери писал диктант и корреспондент "КП"-Тверь" Степан Каменев. По словам нашего коллеги, диктант был не очень сложным. На площадке соблюдались санитарные нормы: все были в масках, кроме читающего диктант, и сидели на расстоянии друг от друга.

У тех, кто не попал на площадку, еще есть возможность написать диктант дома. Последняя трансляция состоится 10 апреля в 23:00 по московскому времени.

- В понедельник повезем работы на проверку, в течение недели будем загружать результаты, - сообщила Екатерина Абрамова.

Посмотреть оценки можно будет на официальном сайте "Тотального диктанта".