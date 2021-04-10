«Тотальный диктант-2021» в Горьковке в Твери: маски, «снежная плёнка» и дикторское чтение

Перед «Тотальным диктантом-2021» в Горьковке: загуглим напоследок правила. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Суть акции «Тотальный диктант» ясна уже из названия – все желающие приходят и, как в школе, пишут под диктовку текст, чтобы проверить свои знания русского языка и получить оценку. В этом году автором текста для диктанта стал писатель, публицист Дмитрий Глуховский, известный по романам «Метро 2033» и «Текст». «Диктант» родился в Новосибирском госуниверситете в 2004 году, в Твери, по информации организаторов, писали уже в девятый раз.

Всего в региональном центре было две площадки – Филфак ТвГУ и Библиотека имени Горького. «КП»-Тверь» присоединилась к участникам в Горьковке.

10 апреля читальный зал в библиотеке постепенно заполняли тверичане, которые решили в погожий денёк посмотреть, насколько хорошо они помнят правила орфографии и пунктуации. Или же насколько грамотно они пишут на автомате. Участники сидели за столом по одному, за исключением близких людей, пришедших вдвоём.

Днём в субботу, к слову, были и обычные читатели, которые сидели в стороне и занимались своими делами. Не отвлекаясь на «Диктант».

По моим ощущениям, самое сложное было даже не вспомнить, как пишется то или иное слово или где ставится запятая, а где тире. Самонадеянно я решил специально не готовиться к написанию работы, потому что каждый день приходится писать материалы для газеты и сайта. Так вот, хуже всего обстояли дела с обыкновенной способностью писать от руки.

Да-да, в век высоких технологий уже стало непривычно выводить буквы так, чтобы это было понятно другому человеку. В основном, делаешь наброски в блокноте, чиркаешь какие-то сокращения, которые способен разобрать только ты, и всё.

Очень долго пришлось попотеть и поперечёркивать слов в предложениях, чтобы был написан разборчиво текст, который почти целиком, кроме пары абзацев, уместился на одном бланке «А-4».

Корреспондент «КП»-Тверь» помнит наизусть далеко не все правила русского языка... Фото: Степан КАМЕНЕВ

Среди гостей мероприятия в Горьковке преобладали представительницы прекрасной половины человечества. Были люди почтенного возраста.

«Диктатором», как в шутку называют диктующего текст, в храме книги балы Екатерина Романцева. Радиоведущая с огромным опытом работы в эфире тверских радиостанций. В 2018 году она стала победителем Чемпионата России по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Екатерина работала и ведущей телепроектов.

– Я и сама несколько раз писала «Тотальный диктант», и диктую уже второй раз, – прокомментировал диктор.

Читая текст диктанта, она ни разу не запнулась. А иногда по интонации можно было догадаться, какой нужно поставить знак препинания. Дикторским голосом девушка чётко и в размеренном темпе произносила в микрофон строчки Глуховского, но несколько человек в зале просили повторить части фраз. Видимо, с непривычки.

– «Снежной плёнкой», так?

– Нет, если бы там была «снежная плёнка», я бы прочитала «со снежной плёнкой», – терпеливо поясняла Екатерина.

Текст российского писателя повествует об очень личном. Как Дмитрий Алексеевич рассказал в видеообращении, история основана на реальных событиях из жизни его семьи. Интересно, что первым мы услышали то, как сам автор прочитал предназначенную для диктовки часть произведения.

Если продолжать тему очень личного, то на какое-то мгновение мне показалось, будто я вновь перенёсся в школу и предстоит сдавать диктант на годовую отметку. За окном, по-весеннему светило солнце, где-то рядом кричали чайки. Только защитные маски на лицах пишущих сразу заставили вспомнить о реалиях сегодняшнего дня. И о том, что школа закончилась 12 лет назад.

Вкупе с диктантом на площадке показали короткометражный фильм «Обещание» по сценарию текста для диктанта (сценаристом также выступил Дмитрий Глуховский).

Уходя из библиотеки, все благодарили Екатерину Романцеву за её труд чтеца текста.

В Твери 10 апреля «Тотальный диктант-2021» писали в Библиотеке имени Горького и на Филологическом факультете ТвГУ. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Написать диктант можно было и в режиме онлайн на сайте «Тотального диктанта». И в формате #пишемдома, скачав бланк, последняя трансляция пройдёт в 23:00 по московскому времени.

В Тверской области была ещё одна «очная» площадка, где писали под диктовку – в отеле в Конаковском районе. Там читала текст известная актриса Ирина Безрукова.

С 12 апреля начнут проверять работы и публиковать на официальном сайте «Тотального диктанта» результаты.