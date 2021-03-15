Двое из троих обвиняемые в убийстве лосихи в Тверской области остались под стражей

В Твери двое обвиняемых в убийстве лосихи остались под арестом, насчет третьего решат 16 марта. Фото: СУ СК по Тверской области.

15 марта Тверской областной суд рассмотрел жалобы на постановления Московского районного суда Твери трех мужчин, которых обвиняют в незаконной охоте и жестоком обращении с животным. Речь идет о резонансном убийстве беременной лосихи. В итоге двое мужчин остаются под стражей. Решение по поводу третьего вынесут 16 марта.

Рассмотрение дела по поводу третьего обвиняемого отложили, потому что не явился его адвокат.

Напомним,3 марта Московский районный суд постановил арестовать троих фигурантов дела на один месяц и 28 дней до 28 апреля включительно.

По информации следствия, те, кого теперь судят, зверски убили лосиху на границе Тверской области близ деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. Животное загнали в снег и задушили голыми руками. Процесс они сами же снимали на видео.

Случившееся вызвало широкий резонанс. О соблюдении справедливости говорят многие, а ход расследования контролирует лично губернатор Тверской области Игорь Руденя.