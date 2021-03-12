Обвиняемые в убийстве лосихи в Тверской области хотят выйти из-под ареста

В Твери обвиняемые в убийстве лосихи хотят выйти из-под ареста. Фото: СУ СК по Тверской области.

15 марта Тверской областной суд рассмотрит жалобы на постановления Московского районного суда города Твери о содержании под стражей трех мужчин, которых обвиняют в незаконной охоте и жестоком обращении с животным. Речь идет о резонансном убийстве беременной лосихи. 3 марта Московский районный суд постановил арестовать трех фигурантов дела на один месяц и 28 дней до 28 апреля включительно.

По информации следствия, браконьеры зверски убили лосиху на границе Тверской области близ деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. Животное загнали в снег и задушили голыми руками. Процесс они сами же снимали на видео.

Общественность возмущена произошедшим, расследование взял под контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя. Люди надеются, что виновникам в зверстве не удастся уйти от наказания.