«Они ее душили голыми руками»: «Отец лосей» разоблачил жестоких убийц беременной лосихи в Тверской области

Беременную лосиху браконьеры задушили голыми руками. Фото: кадр с видео

24 февраля в Весьегонском районе Тверской области группа молодых людей жестоко убила в лесу лосиху. Три парня и девушка... гнали животное на снегоходах. Загнав, обессиленную привалили на снег и задушили руками.

А началось все с праздника, точнее с празднования: в канун 23 февраля эти ребята приехали в гости к друзьям в Весьегонский район. Отметили праздник и стали искать приключений большой компанией.

Поехали кататься на снегоходах, поиграть в охотников, в Весьегонске для такого вида отдыха - раздолье, первозданная природа.

В лесу заприметили нескольких лосей. Снегоходами стали гнать лосиху. При этом девушка снимала процесс на видео и делилась им в соцсети.

Не будь этого видео, так бы и канула в Лету эта охота. Увидел его и разместил на своей странице в Инстаграм известный зоозащитник «Отец Лосей» Алексей Седой.

«Глубина снежного покрова была около 1 метра. Лосиха уйти не смогла. Ублюдки загнали её и накинулись на обессиленную! – написал Алексей Седой. - По моей информации, лосиха была беременной. Вдумайтесь, что она испытывала в тот момент, когда поняла, что ей не уйти? А ведь психология лосей близка к человеческой: они любят, плачут слезами, боятся... Зимой лоси ходят семьями. И её избранник защищал ее до последнего».

Алексей Седой не простой сочувствующий пользователь инета. В шапке его профиля значится «Отец лосей», а страница заполнена информацией о лосях, помощи им и о таких вот вопиющих случаях браконьерства в отношении лосей. Седой - профессиональный инструктор по выживанию, ветеран боевых действий.

Бывший спецназовец переехал на глухую подмосковную окраину и начал выхаживать лосят - у одних родителей на лесной дороге машиной сбило, у других браконьеры застрелили. Их теперь к нему везут со всей Московской области. У его аккаунта в Инстаграме, где фото и видео с трогательными рассказами о питомцах, около 7 тысяч подписчиков.

Увидев в сети вопиющее видео травли лосихи в Весьегонске, он провёл собственное интернет-расследование - установил имена предполагаемых браконьеров, пообещал даже денежное вознаграждение 25 тысяч за информацию об этом происшествии. Вот имена браконьеров: Михаил, Артём, Андрей, Яна. Опубликованы на страничке Седого и фото преследователей лосихи. Понятно, что такой огласке браконьеры были не рады.

Алексей Седой известный зоозащитник, решил провести собственное расследование и найти убийц беременной лосихи. Фото: Instagram/Алексей Седой

- Вчера на связь вышла Яна, та самая, которая снимала видео. Смешно. Угрозы, требования доказательств с моей стороны, требования удалить публикацию. Яна, публично повторяю, я - боевой офицер. Не боялся и не боюсь, - сообщил в соцсети Алексей Седой. Видео расправы и посты «Отца лосей» увидели и силовики. Подключилась местная полиция, региональное Минприроды. Предположительно, к издевательству над животным причастны жители Весьегонска и Ярославля.

Зоозащитник на своей интернет-страничке благодарит всех, кто ему в этом помог, в том числе сотрудников силовых структур и заместителя министра природных ресурсов Тверской области.

Браконьеры могут быть наказаны по статье 258 Уголовного кодекса России «Незаконная охота», которая предусматривает крупный штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.

Разбирательство с браконьерами из Весьегонска проконтролируют и в Госдуме. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил сми, что направит депутатские запросы, чтобы установить личности браконьеров и начать уголовное производство.

Это фото Алексей Седой разместил на своей страничке в соцсети, предположив, что именно этим составом компания браконьеров отправилась в лес. Фото: Instagram/Алексей Седой