Подозреваемые в жестоком убийстве лосихи в Тверской области арестованы по ходатайству следователя

Трое мужчин арестованы по ходатайству следователя Фото: СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

3 марта суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении троих мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, подозреваемые - жители Тверской и Ярославской областей - были задержаны 2 марта по подозрению в незаконной охоте.

По информации следствия, браконьеры зверски убили беременную лосиху на границе Тверской области близ деревни Раменье Череповецкого района (Вологодская область).

Напомним, о жестоком убийстве лосихи стало известно из соцсетей. Браконьеры загнали животное на снегоходах, а потом задушили голыми руками. А их подруга снимала все на телефон.

Об этом видео узнал известный зоозащитник, которого прозвали "отец лосей", Алексей Седой. Он придал произошедшее большой огласке.

Ход расследования резонансного дела контролирует лично губернатор Тверской области Игорь Руденя. Уголовное дело по статье "Незаконная охота" (ч. 2 ст. 258 УК РФ) было возбуждено 1 марта.

Задержанные находятся под стражей. Ущерб государству оценивают в 400 000 рублей.

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